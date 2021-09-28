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德國2大黨各自拚組閣 小黨崛起 新政府「3頭馬車」

編譯李京倫、田思怡／綜合27日電
社民黨總理候選人蕭茲27日在社民黨柏林總部，接受支持者鼓掌歡呼。（路透）
社民黨總理候選人蕭茲27日在社民黨柏林總部，接受支持者鼓掌歡呼。（路透）

德國國會大選官方初步計票結果27日出爐，中間偏左的社會民主黨險勝，得票率只比排名第二、總理梅克爾所屬基民／基社聯盟多1.6個百分點。基民黨並未認輸，表示仍將尋求組閣；社民黨則表示，將尋求與綠黨和自由民主黨組閣。不論社民黨或基民黨，都必須拉攏另外兩個小黨，才能組成國會多數執政聯盟。

社民黨以25.7%得票率獲勝，基民／基社聯盟以24.1%居次，是創立70年來首次低於三成。雪上加霜的是，過去梅克爾所屬的麥克倫堡-福爾波門邦第15選區，30多年來基民黨首度拱手讓人，被社民黨27歲新秀卡曹茨基拿下。

綠黨以14.8%排第三，是首次在聯邦層級選舉中得票率超過一成，接著是得票率11.5%的自由民主黨。「德國之聲」總編輯克拉里奇對此評論，這次選舉小政黨勢力冒起，反映民眾希望政治變革，傳統大黨政治沒落。

社民黨總理候選人蕭茲27日在社民黨柏林總部，接受支持者鼓掌歡呼，他說：「要由誰來組閣，選民已表達非常清楚。他們賦予社民黨、綠黨和自民黨力量，明確授權這三黨組閣。」基民黨總理候選人拉謝特並未認輸，雙方都表示爭取在聖誕節前達成協議，組成執政聯盟。德國公共廣播公司（ADR）對此報導稱：「兩個總理，兩個造王者。」

基民黨總理候選人拉謝特並未認輸，爭取組成執政聯盟。（Getty Images）
基民黨總理候選人拉謝特並未認輸，爭取組成執政聯盟。（Getty Images）

但親商的自民黨在選前放話，表示該黨傾向與基民黨合組政府，不與社民黨合作，使得社民黨是否能成功組閣平添變數。綠黨和自民黨26日深夜說，兩黨將先彼此尋求妥協，再開始與社民黨或基民黨協商。而蕭茲若成功組閣，將是二戰後德國第四位社民黨籍總理。

華爾街日報分析，由於兩大黨互不相讓，組閣過程將十分艱辛，可能拖上數月，而且勢必由三個黨合組政府，將是戰後德國首次出現「三頭馬車」聯合政府，政府內黨派意見將更分歧。不論是蕭茲或拉謝特當總理，都不會是強勢領導人。

紐約時報分析，後梅克爾時代的德國政治將混亂一些，歐盟也失去一位堅強領導人，而歐盟另一大國法國明年也將面臨分裂的總統大選。

德國大選各黨得票率
德國大選各黨得票率

德國 梅克爾 民主黨

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