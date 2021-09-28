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梅克爾曝卸任後「先好好休息」 每月領1.7萬美元退休金

編譯李京倫／綜合27日電
外界關注梅克爾卸任德國總理後的動向。圖為梅克爾2005年宣誓就職。（路透資料照片）
外界關注梅克爾卸任德國總理後的動向。圖為梅克爾2005年宣誓就職。（路透資料照片）

德國26日大選後，得票最多的政黨料將展開組閣談判，總理梅克爾將在談判期間擔任看守總理，直到新政府成立。德國之聲報導，梅克爾曾說，卸任後會思考真正感興趣的是什麼；此外，梅克爾未來每月養老金約為1萬5000歐元（約1萬7580美元），還將獲得個人保護和帶司機的公家汽車，直至生命結束。

梅克爾7月訪問華府期間，被問及退休後的打算時回答，想先休息一段時間，屆時不會接受任何邀請。梅克爾說，在重新擁有的空閒裡，會思考自己「真正感興趣的是什麼」。她面帶笑意說：「那時，我會嘗試閱讀一些東西。」告別16年總理生涯，會不會有失落感？梅克爾最近在柏林坦言： 「一旦不再擁有，便會生出若有所失之感。」

【月17日，梅克爾年屆67。作為聯邦總理，她月薪2萬5000歐元（約2萬9298美元）。此外，作為聯邦議會議員，她獲得超過1萬歐元收入。卸任後，梅克爾將能繼續獲得3個月工資，然後，領取原薪一半，作為過渡津貼，時間最長為21個月。

至於隨後的退休金，她作為總理、部長和聯邦議員所獲得的各種退休金權利將一併計算。她任聯邦議員逾30年；如此，梅克爾未來每月養老金約為1萬5000歐元。聯邦議會內還將為她保留一個辦公室，內設辦公室主任、兩名秘書和一名撰稿人。

另據德國之聲報導，梅克爾可能暫時留在柏林，因為她72歲的丈夫、量子化學家紹爾尚未考慮退休，將在柏林洪堡大學擔任高級研究員至2022年。

至於梅克爾未來動向，不排除會在商界開啟第二人生。雖然根據德國法律，前政府雇員必須嚴守機密，不過未禁止擔任顧問等職位，經濟界也因為他們擁有的廣泛政治人脈，相當歡迎。

梅克爾的若干前任就進入商界。1982年起，施密特擔任「時代周報」出版人，並成為受歡迎的演說家；在2012年的一次採訪中，這位前總理透露：「我定下規矩，一次演講的收費不得低於1萬5000美元。」

梅克爾 退休金 德國

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