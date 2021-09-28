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6月才被掌摑… 馬克宏又「中蛋」 想找抗議者聊

編譯中心／綜合27日電
法國總統馬克宏27日前往里昂參加餐廳與食品展，參觀攤位時遭一名男子丟雞蛋攻擊。雞蛋擊中馬克宏肩膀彈開，並未破裂。（Getty Images）
法國總統馬克宏27日前往里昂參加餐廳與食品展，參觀攤位時遭一名男子丟雞蛋攻擊。雞蛋擊中馬克宏肩膀彈開，並未破裂。（Getty Images）

法國總統馬克宏27日前往里昂參加餐廳與食品展，參觀攤位時遭一名男子丟雞蛋攻擊。雞蛋擊中馬克宏肩膀彈開，並未破裂。馬克宏遇襲後，要求跟丟雞蛋的男子談話，「如果他有什麼話要說，讓他說，等一下我去找他」。

現場畫面顯示，發生狀況後，隨扈立刻緊緊包圍馬克宏，用身體和手臂護住他。動手的男子高喊「革命萬歲」，當場被逮捕上銬，架離現場。而現場參展者相當歡迎馬克宏，許多廚師、餐廳老闆和旅館業者都表示，感謝馬克宏政府在疫情期間提供緊急援助。

馬克宏2017年競選總統時，也曾遭人丟雞蛋攻擊。今年6月，馬克宏在法國東南部德龍省參加活動，隔著約腰部高度的金屬柵欄與人群握手致意時，遭一名男子甩巴掌，對方大喊「馬克宏下台」。那名28歲男子後來在法庭表示，他同情2018至2019年風行一時的「黃背心」反政府抗議運動，他最後被判監禁4個月。

馬克宏6月離開餐旅學校後在路邊和民眾握手時，遭人突襲打耳光。（取材自推特）
馬克宏6月離開餐旅學校後在路邊和民眾握手時，遭人突襲打耳光。（取材自推特）

馬克宏廣獲預期將在明年4月的大選競選連任，雖然他迄今尚未正式表態爭取連任，但今後幾個月在公開場合露面的機會勢將大增，他的隨扈必將提高維安警戒。根據伊普索斯（Ipsos）民調公司月初為法國新聞廣播電台及巴黎人報所做的民意調查顯示，馬克宏可能和極右派「民族陣線」(National Front)領袖瑪琳．雷朋(Marine Le Pen)將進入第二輪決選。同一民調還顯示，不論是否有其他人角逐大位，馬克龍都會超過雷朋。

馬克宏 雞蛋 民調

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