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功敗垂成 冰島國會女議員重新計票後 席次未過半

編譯中心／綜合27日電
冰島差一點就能在大選中產生歐洲第一個女性議員占多數的國會。（Getty Images）
冰島差一點就能在大選中產生歐洲第一個女性議員占多數的國會。（Getty Images）

冰島26日一度以為寫下歷史，在25日大選中產生了歐洲第一個女性議員占多數的國會。然而，選務官員表示，重新計票結果顯示還差那麼一步。

根據最後計票結果做出的預測顯示，女性議員在63席的冰島國會贏得33席，或52%。然而，西北選區選務人員表示，選區重新計票之後，女性贏得的席次應是30席，相當於47.6%。

西北選區選務官員說，由於選情太過緊繃，即便沒有人提出要求，他們仍決定重新計票。冰島其他地區不排除未來也將進行重新驗票。

根據世界銀行彙整資料，歐洲沒有任何一國的國會有超過50%女性議員，先前瑞典國會女性人數最接近半數，有47%。

冰島長久以來極力鼓吹性別平等和婦女權益，過去12年持續蟬聯世界經濟論壇最平等國家名單榜首。這次國會大選剛傳出女性議員過半時，民眾旋即歡欣鼓舞的慶祝了起來。首都雷克雅維克，85歲居民爾德娜說：「我等了一輩子才等到女性掌控國會…太開心了。」

冰島女總理雅各斯多提爾（Katrin Jakobsdottir）的左右聯盟在這次選舉贏得多數，但組成聯盟的3個政黨預料仍將在未來幾天展開協商，決定是否繼續聯合執政。

雅各斯多提爾所屬的左派綠色運動、保守派獨立黨與中間偏右的進步黨在國會63席中囊括37席，優於上一屆選舉表現。但是左派綠色運動這次僅拿下8席，比上一次少3席，影響雅各斯多提爾連任的可能性。

冰島 瑞典

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