德國兩小黨 年輕選民最愛 黨魁將扮要角 加速世代交替

德國大選結果出爐，綠黨和自由民主黨兩小黨大有斬獲。兩黨都是年輕選民的最愛，40歲的綠黨總理候選人貝爾伯克（Annalena Baerbock，右）選戰時曾遭質疑，但綠黨在這次選舉仍拿下14.8%的高票，比上次大選進步5.8%，位居全國第三大黨。（歐新社）

德國 大選結果出爐，綠黨和自由民主黨 兩小黨大有斬獲。兩黨都是年輕選民的最愛，黨魁只有40歲出頭，可望在未來新政府扮演要角，加速德國政壇世代交替。

根據選舉委員會的數據，中間偏左的社會民主黨（SPD）在26日的大選拿下25.7%的選票，排名第一，其次是保守陣營基民/基社聯盟（CDU/CSU）的24.1%。

傳統兩大黨得票率差距不到2%，而且都表達執政意願，最後到底誰能勝出，領導下一屆德國政府，綠黨和自由民主黨（FDP）兩小黨的動向成了關鍵。

值得注意的是，這兩小黨都是年輕選民的最愛。根據「德國第一電視台」（ARD）的調查，兩黨都是首投族的第一選擇，25歲以下的年輕族群也大多投給綠黨和自民黨。

反觀傳統的兩大黨、現任總理梅克爾所屬的基民/基社聯盟和拿下最高票的社民黨，支持者主要是60歲以上的選民，世代差距十分顯著。

綠黨在歐洲的政治光譜偏左，主要訴求是氣候變遷 議題，包括推動再生能源、鼓勵自行車和大眾交通工具、禁止燃油引擎，以及保護房客權益、調高法定最低工資等傳統左派政見。

綠黨長年維持20%的支持度，原本聲勢浩大，不過總理候選人貝爾伯克（Annalena Baerbock）選戰時人品受到質疑。不過，綠黨在這次選舉仍拿下14.8%的高票，比上次大選進步5.8%，位居全國第三大黨，尤其在柏林、漢堡、慕尼黑、法蘭克福等大城市特別受到歡迎。

自民黨也大有斬獲，拿下11.5%的選票，比上次大選略微進步0.7%。自民黨在政治光譜偏右，主張小政府和減稅，鼓勵企業創新，視政府為經濟發展的絆腳石，支持者主要是中小企業和接案的自由工作者。

綠黨與自民黨政治光譜相左，原本井水不犯河水，但近年慢慢走近，在地方的邦政府層級有聯合執政經驗。

德國大選後，到底兩大黨誰能領導新政府，目前還很難說，可以確定的是兩大黨必須獲得綠黨與自民黨的支持，組成三黨聯合執政的政府，才可能取得過半席次。

因此，現年40歲的綠黨黨魁貝爾伯克和現年42歲的自民黨黨魁林德納（Christian Lindner），這兩位德國政壇年輕世代的代表人物都可望進入新政府擔任閣員，加速德國政壇世代的交替。