南韓啃老現象嚴重 逾300萬人靠父母養 這年齡層最嚴重

最新統計顯示南韓青年啃老問題嚴重，30多歲未婚人口占比連年攀升，不斷創下紀錄。路透

最新統計顯示，去年有近314萬名南韓 成年人「啃老」，其中30歲到49歲人群有65萬人，30多歲未婚占比刷新最高紀錄，20歲以上社會活動參與率更續創歷史新低紀錄。

根據南韓統計廳27日發布的《2020人口住宅總調查之人口和家庭基本項目》調查報告，以去年11月1日為基準，南韓成年人口中，伸手向父母要生活費的有313.9萬人，自立維生有1783.3萬人，依靠配偶有419.9萬人。在經濟上依靠父母的人中，20歲到29歲人群占比最高，達38.9%，30歲到39歲人群則為7%，40多歲人群也有2.2%。

另據統計，從各年齡層來看，南韓20歲到39歲、40歲到59歲以及60歲以上的未婚人口比重均有所增加，30歲到39歲未婚人口占比從1990年的6.8%持續增加，去年達到42.5%，創下歷史最高紀錄，其中男性占比過半，達到50.8%。

此外，20歲以上的成年人參與社會、經濟、政治、宗教、聯誼活動等社會活動的比率為29.8%，自2010年的33.7%持續下降，創歷史最低紀錄。