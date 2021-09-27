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羅馬街頭「野豬橫行」衝擊選情 市長被酸是動物學家

編譯中心／綜合26日電
義大利羅馬的野豬問題嚴重。（路透）
義大利羅馬的野豬問題嚴重。（路透）

義大利首都羅馬下周將舉行市長及市議會選舉，但這次選舉最大焦點並非疫情或經濟問題，而是羅馬街頭隨處可見的野豬。在野政黨批評，屬於民粹主義政黨「五星運動」的現任市長拉吉未能妥善處理垃圾收集問題，導致成群野豬在街頭巷尾翻找垃圾；不過專家則認為野豬問題成因複雜，至少與野豬不受限制繁衍，導致族群數目驟增有關。

美聯社報導，義大利農業團體Coldiretti估計，全國目前有超過200萬隻野豬，僅羅馬所在的拉齊奧大區便有約6000隻，當中幾百隻經常進入市區覓食，不但影響城市綠化環境，更會威脅路人安全。

有年長民眾表示，因害怕野豬而不敢出門散步，「垃圾箱就在路邊，牠們會衝向我。」餐飲業者說，室外用膳區常有野豬出沒，親人曾在晚上見過30隻野豬集體出遊。

另據香港01報導，羅馬野豬橫行，還面對遍地垃圾、歷史古蹟遭塗鴉毀壞等問題。拉吉2016年當選時，曾承諾改善問題，令當地再次成為宜居環境，不過顯然效果不彰。

五星運動的拉吉成為羅馬首名女市長，但外界批評她任內市政混亂，使這個歷史古都以滿街...
五星運動的拉吉成為羅馬首名女市長，但外界批評她任內市政混亂，使這個歷史古都以滿街垃圾聞名。（Getty Images）

極右的「義大利兄弟黨」領袖梅洛尼23日為該黨市長候選人米凱蒂拉票時，表示拉吉並非擔任市長，反而像動物學家，指她執政期間市內出現不少奇怪動物。

拉吉則指控是周邊地區政府沒有盡責阻止問題發生，並為此起訴由偏左民主黨（PD）控制的拉齊奧大區行政部門施政不力，導致野豬湧入市內。

最新民調顯示，四名市長候選人中，拉吉落後米凱蒂及民主黨的瓜爾蒂耶里，但預計沒有人可以取得過半數選票，因此最多票數的兩名候選人將會在10月13日進行第二輪投票。

義大利 民主黨 疫情

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