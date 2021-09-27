歐洲少了梅克爾恐群龍無首 馬克宏影響力不足以取代

紐約時報分析，法國總統馬克宏（右）恐難在「後梅克爾時代」成為歐洲新領頭羊，歐盟更可能陷入群龍無首時期。（歐新社） 德國總理梅克爾（左）將結束16年執政時代，她遺留的政治資產無論在德國內外皆前途未卜。紐約時報分析，法國總統馬克宏（右）勢難在「後梅克爾時代」成為歐洲新領頭羊，歐盟更可能陷入群龍無首時期。歐新社

德國 總理梅克爾在執政16年間，帶領歐盟 化解多場危機，她淡出政壇後，法國總統馬克宏 希望乘勢填補歐盟領導人空缺，推動改革歐盟大計。不過紐約時報分析，不論是馬克宏抑或德國新任總理，影響力均不及梅克爾，馬克宏恐難以在「後梅克爾時代」成為歐洲新領頭羊，歐盟更將陷入群龍無首時期。

紐時報導，馬克宏一直提出要鞏固歐盟的戰略自主地位，然而德國大選後將展開漫長組閣談判，估計至少要到明年1月才能成功籌組新政府，馬克宏要等待德國新總理上台後，才能合作推動歐盟改革。不過，馬克宏隨即要在4月投身法國大選，一旦連任失敗，他的改革計畫也將隨之告吹。

在種種不明朗因素下，馬克宏和德國新總理均難以帶領歐盟作出重大改變。由於馬克宏的政治風格較為進取，即使成功連任，也要小心避免與主張穩中求變的德國發生分歧；一旦失去德國支持，馬克宏將難以號召其他歐盟國家支持自己的倡議。

梅克爾離任後，另一受影響的政治人物是歐盟執委會主席范德賴恩 。

Politico歐洲版指出，歐盟以往也有最高層職位跟本國領袖分屬不同政黨，因而引發紛爭的情况，最近一個例子是來自波蘭的前任歐理會主席圖斯克；如果德國由社民黨的蕭茲出任總理，屆時他跟屬基民黨的范德賴恩的關係可能暗潮洶湧。范德賴恩原本就不得所屬保守派歐洲人民黨黨團（EPP）的歡心，只因梅克爾和馬克宏支持才出線。有社民黨員表示，蕭茲會對范德賴恩保持「制度上的巨大尊重」。