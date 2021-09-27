拉謝特又出事 意外曝光選票挨轟「愚蠢」

德國26日大選，基民黨、基社黨聯盟總理候選人拉謝特（左）與妻子大選投票時，意外暴露政黨票選項。（路透）

基民黨、基社黨聯盟總理候選人拉謝特幾個月前視察水災時跟旁人有講有笑，導致形象一落千丈，26日大選投票 又因投票時意外暴露政黨票選擇，引來媒體冷嘲熱諷。

路透報導，德國 投票規定選民離開投票站前，都不能透露自己的選擇為何。但拉謝特在家鄉亞琛選區投票時，將選票折錯邊，暴露了他的政黨票選擇，之後才將選票投入票箱。

此舉讓不少人要求取消他的投票資格，全國性報紙和社群媒體 也出現許多文章，大肆嘲笑他的錯誤。德媒RND表示：「每個德國學童都知道，投票的原則包括普遍、自由、直接、平等與保密。」有推特用戶直接稱他「愚蠢」。

基民黨、基社黨聯盟總理候選人拉謝特26日大選投票時意外暴露政黨票選項。（路透）

不過，德國選舉專員表示，拉謝特作為基民盟黨魁，外界早已知道他會投給基民盟，因此不構成影響其他選民投票意向，故他的一票不會被視為無效。

此次選舉另一個插曲是，極右派政黨「德國另類選擇黨」（AfD）遭到惡整，假扮快遞服務的惡作劇人士將原本要派送的100萬份競選傳單，於選前兩天送回AfD黨部辦公室

據報導，AfD表示，這種「詐欺手段」似乎是由柏林藝術組織政治美學中心（Centre for Political Beauty）成員執行。政治美學中心並未立即對請求置評的電子郵件做出回應。

政治美學中心4年前在一名AfD政治人物的家附近，建立一座精簡版的柏林大屠殺紀念館，該政治人物曾表示歷史書應該更著重於德國在二次世界大戰中的受害者，引起公憤。被所有政黨排斥的AfD否認抱持種族歧視觀點。