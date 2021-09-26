聯大總辯論第5日 史瓦帝尼等5友邦輪番為台灣發聲

史瓦帝尼總理戴克禮在聯大總辯論為台灣發聲。取材自聯合國網站影片

第76屆聯合國 大會總辯論第5日，友邦聖露西亞、史瓦帝尼、聖文森國、海地、吐瓦魯為台發聲。

史瓦帝尼總理戴克禮（Cleopas Dlamini）表示，持續將中華民國（台灣 ）排除在聯合國這個理應服務全球公民的體系之外，並歧視 台灣人民，嚴重違反聯合國憲章不可撼動的原則；史瓦帝尼今年再度敦促聯合國考慮讓台灣有意義的參與，尤其是世界衛生組織、國際民航組織及聯合國氣候變化綱要公約。

戴克禮指出，台灣今年秉持「台灣能幫忙，台灣正在幫忙」的精神，持續向史國醫療部門提供醫療協助，包括派遣醫療專家及捐贈個人防護裝備；呼籲各界應肯定台灣為全球福祉所付出的努力。

聖文森國總理龔薩福（Ralph Gonsalves）說，現在正是聯合國及其機構停止排除台灣有意義參與的時刻，將台灣納入世界衛生大會、聯合國氣候變化綱要公約、國際民航組織和國際刑警組織等全球機構，世界必然將因此受益。

吐瓦魯總理拿塔諾 （Kausea Natano）呼籲，承認台灣人民進入聯合國機構場域的權利。

拿塔諾表示，最遺憾的是，不斷見到台灣人民無法參訪聯合國及參與會議的不義現象，就因爲聯合國不承認中華民國（台灣）護照，事實上，這本護照已廣為世界多數國家接納；此外，台灣媒體和記者也未被允許入場採訪聯合國會議及活動。

拿塔諾指出，令人警醒的是，聯合國的公民空間和新聞自由正被限縮；進入聯合國場域竟是以國籍而非以安全為考量，這是不具正當理由的，允許台灣護照持有者進入聯合國場域，是台灣和台灣人民有意義參與聯合國體系的重要關鍵。

聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）持續聲援台灣被接納為全球決策過程的合法正當參與者；海地總理昂利（Ariel Henry）籲請會員國考量中華民國（台灣）的訴求，台灣不僅期盼，也有能力，在聯合國維護國際和平與安全，促進國際合作發展的倡議中發揮不可忽視的作用。