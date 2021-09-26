天主教會道歉 認迫害加拿大原民孩童 方濟各未表態

加拿大 天主教主教團，24日首度「明確地」為寄宿學校系統壓迫原住民兒童的歷史正式道歉。加國政府於19世紀成立由教會經營的寄宿學校，目的是同化原民兒童。

加拿大天主教主教團（Canadian Conference of Catholic Bishops）發布聲明表達「深切悔恨」，「我們承認天主教社群 有些成員犯下嚴重虐待，（包括在）身體、心理、情緒、精神、文化和性方面」，並與所有直接參與學校營運的天主教機構一起明確道歉。不過，原民領袖們還在等待羅馬天主教教宗方濟各 （Pope Francis）親自認錯，加拿大總理杜魯多也懇請方濟各道歉。

加拿大天主教主教團是獲得羅馬天主教會正式承認的組織，也是全球主教團網絡的一部分。

加拿大寄宿學校系統自1831年到1996年，一直強行分離原民兒童與家人，致使他們遭受營養不良、身體及性虐待等情事。加拿大真相與和解委員會2015年稱這段歷史是「文化滅絕」（cultural genocide）。

路透訪問到的受害者回憶，他們當時忍受著無盡的飢餓和擺脫不了的孤寂，學校在威脅和頻繁的暴力下運作。

不同於聖公會、長老教會和聯合教會，教宗方濟各和天主教會本身都拒絕為此事道歉。

加拿大今年陸續發現3處寄宿學校遺址埋有約1200座原民兒童的無名塚，引爆全球對教會拒不道歉的怒火。此前，加拿大就發現數以百計無名塚。

中央社引述法新社報導，當時加拿大總共約有15萬名印第安、梅蒂和伊努特族兒童進入這類寄宿學校後，數月甚至數年無法與家人相見。時至今日，加拿大原住民社群中的貧窮、酗酒、家暴和自殺率居高不下，一般都歸咎於他們在這些寄宿學校經歷的過去。