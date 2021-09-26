我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美國國鐵蒙大拿州出軌 已知3死至少50傷

中國發布新疆白皮書 否認「種族滅絕」指控

天主教會道歉 認迫害加拿大原民孩童 方濟各未表態

編譯中心／綜合25日電

加拿大天主教主教團，24日首度「明確地」為寄宿學校系統壓迫原住民兒童的歷史正式道歉。加國政府於19世紀成立由教會經營的寄宿學校，目的是同化原民兒童。

加拿大天主教主教團（Canadian Conference of Catholic Bishops）發布聲明表達「深切悔恨」，「我們承認天主教社群有些成員犯下嚴重虐待，（包括在）身體、心理、情緒、精神、文化和性方面」，並與所有直接參與學校營運的天主教機構一起明確道歉。不過，原民領袖們還在等待羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）親自認錯，加拿大總理杜魯多也懇請方濟各道歉。

加拿大天主教主教團是獲得羅馬天主教會正式承認的組織，也是全球主教團網絡的一部分。

加拿大寄宿學校系統自1831年到1996年，一直強行分離原民兒童與家人，致使他們遭受營養不良、身體及性虐待等情事。加拿大真相與和解委員會2015年稱這段歷史是「文化滅絕」（cultural genocide）。

路透訪問到的受害者回憶，他們當時忍受著無盡的飢餓和擺脫不了的孤寂，學校在威脅和頻繁的暴力下運作。

不同於聖公會、長老教會和聯合教會，教宗方濟各和天主教會本身都拒絕為此事道歉。

加拿大今年陸續發現3處寄宿學校遺址埋有約1200座原民兒童的無名塚，引爆全球對教會拒不道歉的怒火。此前，加拿大就發現數以百計無名塚。

中央社引述法新社報導，當時加拿大總共約有15萬名印第安、梅蒂和伊努特族兒童進入這類寄宿學校後，數月甚至數年無法與家人相見。時至今日，加拿大原住民社群中的貧窮、酗酒、家暴和自殺率居高不下，一般都歸咎於他們在這些寄宿學校經歷的過去。

加拿大 方濟各 社群

上一則

阿富汗「被遺忘的1萬人」滯留美駐德基地 2000孕婦捱凍

下一則

「梅克爾媽媽」掌舵16年 化解歐債危機創造奇蹟

延伸閱讀

獲釋兩樣情 孟晚舟獲英雄式歡迎 2加拿大人低調返國

獲釋兩樣情 孟晚舟獲英雄式歡迎 2加拿大人低調返國
孟晚舟案「換囚」 拜登和習近平可能達某種和解

孟晚舟案「換囚」 拜登和習近平可能達某種和解
遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機

遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機
中媒歡迎孟晚舟返國 隻字未提獲釋加國公民

中媒歡迎孟晚舟返國 隻字未提獲釋加國公民

熱門新聞

日本有對夫婦花了千萬日幣住進附有溫泉的高級養老院，不料在入住一年之後，院內的服務環境一落千丈。溫泉示意圖，非當事機構。圖片來源／ingimage

花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品

2021-09-20 19:04
科學家發現，竂國北部石灰岩洞內蹄鼻蝠身上的冠狀病毒，與造成人類大流行的新冠病毒有一個關鍵的共同特點，使科學家更接近找到新冠病毒的源頭。(取材自愛爾蘭野生動物基金會)

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

2021-09-19 00:17
美國佛州清水海生館一名女飼育員艾希莉．里斯2006年9月正照顧一隻瓶鼻海豚。美聯社

調情、輕咬、摩擦…雄海豚迷戀女研究助理 分離後絕望輕生

2021-09-17 11:20
一名62歲婦女珍妮育有兩子，且已「停經16年」，而72歲的丈夫也早已結紮，但沒想到她近期竟懷孕了。圖非當事人。路透

夫早已結紮 62歲婦「停經16年」卻意外懷孕

2021-09-25 09:43
根據舊約聖經：創世記，「耶和華將硫磺與火從天上…降與所多瑪和蛾摩拉」。新論文指出，有證據顯示約旦河谷一座古城毀於「宇宙空爆」，可能啟發後人寫下所多瑪被毀的聖經故事。取材自推特

「天火滅所多瑪」起源？研究指宇宙空爆毀中東古城

2021-09-22 11:15
新德里民眾上月5日發起示威，要求當局調查9歲女童疑遭性侵後殺害的案件。（歐新社）

令人髮指 15歲印度少女被33男脅迫輪姦8個月

2021-09-23 10:57

超人氣

更多 >
遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機

遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機
深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離

深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離
當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候
圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎

圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎
克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻

克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻