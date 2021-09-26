我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美國國鐵蒙大拿州出軌 已知3死至少50傷

中國發布新疆白皮書 否認「種族滅絕」指控

「梅克爾媽媽」掌舵16年 化解歐債危機創造奇蹟

編譯任中原、簡國帆／綜合25日電

德國26日舉行四年一度的國會大選，然而這次的選舉也是德國人16年來將首度迎接沒有梅克爾的大選。梅克爾2005年擔任德國總理至今，未曾敗選，是已開發國家任期最長女性領袖。知名歷史學家佛格森認為，梅克爾最值得稱道的，就是歐元區在她掌舵之下，儘管搖搖欲墜，但總能有驚無險地度過歐債危機。

處理歐債危機時，梅克爾的典型作風就是「熬到最後一刻」；當時紓困峰會常從周末開到周一黎明，趕在金融市場開盤前達成協議。簡言之，只有在困頓國家經歷了最高的不確定性、承受最大限度的傷害之後，才能獲得紓困。梅克爾是位純熟操作「危機邊緣」策略的戰術家，不過始終迴避戰略性的願景，因此也得到「管理有成，開創不足」的評價。

2005年以來，德國人均國內生產毛額（GDP）的成長速度比英國、加拿大、日本或法國快了一倍，ING總體研究部門主管伯列斯基形容，德國在梅克爾的治理下經歷「第二次經濟奇蹟」，失業率接近20年低點，近70%民眾對經濟現狀感到滿意。

儘管面對新冠疫情的衝擊，德國財政體質依然相當健全，債務水準很低。然而也因為一切順利，德國經濟發展始終缺乏宏大願景，低迷的公共投資率導致德國因應未來未能準備妥當。

年輕世代的德國人在梅克爾的治理下長大，未來「沒有梅克爾媽媽的日子」需要加緊腳步追上。

德國 梅克爾 紓困

上一則

天主教會道歉 認迫害加拿大原民孩童 方濟各未表態

下一則

富豪擔心德國「向左轉」 50億美元資產先轉瑞士

延伸閱讀

不論誰執政 德新政府可望對中國更強硬

不論誰執政 德新政府可望對中國更強硬
德大選最後衝刺 梅克爾打穩定牌 幫接棒者拉票

德大選最後衝刺 梅克爾打穩定牌 幫接棒者拉票
一葉知秋？媒體曝梅克爾婉拒成拜登首位致電外國領袖

一葉知秋？媒體曝梅克爾婉拒成拜登首位致電外國領袖
梅克爾接班人在哪？ 3人爭總理 選民最愛未必能贏

梅克爾接班人在哪？ 3人爭總理 選民最愛未必能贏

熱門新聞

日本有對夫婦花了千萬日幣住進附有溫泉的高級養老院，不料在入住一年之後，院內的服務環境一落千丈。溫泉示意圖，非當事機構。圖片來源／ingimage

花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品

2021-09-20 19:04
科學家發現，竂國北部石灰岩洞內蹄鼻蝠身上的冠狀病毒，與造成人類大流行的新冠病毒有一個關鍵的共同特點，使科學家更接近找到新冠病毒的源頭。(取材自愛爾蘭野生動物基金會)

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

2021-09-19 00:17
美國佛州清水海生館一名女飼育員艾希莉．里斯2006年9月正照顧一隻瓶鼻海豚。美聯社

調情、輕咬、摩擦…雄海豚迷戀女研究助理 分離後絕望輕生

2021-09-17 11:20
一名62歲婦女珍妮育有兩子，且已「停經16年」，而72歲的丈夫也早已結紮，但沒想到她近期竟懷孕了。圖非當事人。路透

夫早已結紮 62歲婦「停經16年」卻意外懷孕

2021-09-25 09:43
根據舊約聖經：創世記，「耶和華將硫磺與火從天上…降與所多瑪和蛾摩拉」。新論文指出，有證據顯示約旦河谷一座古城毀於「宇宙空爆」，可能啟發後人寫下所多瑪被毀的聖經故事。取材自推特

「天火滅所多瑪」起源？研究指宇宙空爆毀中東古城

2021-09-22 11:15
新德里民眾上月5日發起示威，要求當局調查9歲女童疑遭性侵後殺害的案件。（歐新社）

令人髮指 15歲印度少女被33男脅迫輪姦8個月

2021-09-23 10:57

超人氣

更多 >
遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機

遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機
深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離

深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離
當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候
圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎

圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎
克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻

克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻