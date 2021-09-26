「梅克爾媽媽」掌舵16年 化解歐債危機創造奇蹟

德國 26日舉行四年一度的國會大選，然而這次的選舉也是德國人16年來將首度迎接沒有梅克爾 的大選。梅克爾2005年擔任德國總理至今，未曾敗選，是已開發國家任期最長女性領袖。知名歷史學家佛格森認為，梅克爾最值得稱道的，就是歐元區在她掌舵之下，儘管搖搖欲墜，但總能有驚無險地度過歐債危機。

處理歐債危機時，梅克爾的典型作風就是「熬到最後一刻」；當時紓困 峰會常從周末開到周一黎明，趕在金融市場開盤前達成協議。簡言之，只有在困頓國家經歷了最高的不確定性、承受最大限度的傷害之後，才能獲得紓困。梅克爾是位純熟操作「危機邊緣」策略的戰術家，不過始終迴避戰略性的願景，因此也得到「管理有成，開創不足」的評價。

2005年以來，德國人均國內生產毛額（GDP）的成長速度比英國、加拿大、日本或法國快了一倍，ING總體研究部門主管伯列斯基形容，德國在梅克爾的治理下經歷「第二次經濟奇蹟」，失業率接近20年低點，近70%民眾對經濟現狀感到滿意。

儘管面對新冠疫情的衝擊，德國財政體質依然相當健全，債務水準很低。然而也因為一切順利，德國經濟發展始終缺乏宏大願景，低迷的公共投資率導致德國因應未來未能準備妥當。

年輕世代的德國人在梅克爾的治理下長大，未來「沒有梅克爾媽媽的日子」需要加緊腳步追上。