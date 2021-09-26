富豪擔心德國「向左轉」 50億美元資產先轉瑞士

德國總理梅克爾（中）、基社黨主席居德（左）為基民黨候選人拉謝特（右）拉票，24日在慕尼黑的競選活動上舉杯。（美聯社）

德國 26日舉行國會大選，然而這次德國大選成為近年來最不可預測的大選之一，保守派基民黨、基社黨聯盟和中間偏左派的社民黨，兩者支持度不相上下。由於擔憂德國政治可能「向左轉」，當地富豪已開始將資產轉移到瑞士。

被視為梅克爾接班人、60歲的保守黨派總理候選人拉謝特，民調 支持度一直落後於社民黨的蕭茲，但最近逐漸追上。一份民調甚至顯示，社民黨支持度為26%，只比基民、基社聯盟多一個百分點，差距已在誤差範圍內，德國勢必出現聯合政府。

社民黨總理候選人蕭茲（中），最近民調逐漸追上執政聯盟總理候選人拉謝特，擔憂德國政治可能向左傾，當地富豪已開始將資產轉移到瑞士。（美聯社）

如果德國由社民黨與綠黨組成的聯合政府領導，可能將重提財富稅、加徵遺產稅，對超級富豪來說非同小可，據當地律師表示，「家族企業正處在高度警戒」。德國銀行家及稅務律師則透露，目前當地富豪紛紛急將資產轉移到瑞士。

國際結算銀行的資料顯示，瑞士的銀行裡屬於德國家戶或企業的存款，在今年第一季攀升將近50億美元，達到375億美元，而這當中還不包括股票、債券以及其他金融性產品。雖然較近期的資料仍無法取得，但消息人士透露，德國到瑞士金流仍持續增加，一位瑞士銀行家也說「我知道到時如果變得太紅（左派），有幾間德國企業已經考慮在國外立足」。

瑞士政府近年來努力洗刷富人避險天堂的形象，不過從德國富豪爭相將資產轉移到該國情況來看，凸顯許多有錢人仍視瑞士為停泊財富的最佳地方。去年因為周邊國家的緊張關係，加上新冠疫情 對經濟的衝擊，讓政治相對穩定的瑞士更有吸引力，大量資金流入，使得瑞銀、瑞士信貸與寶盛集團等大型銀行受益。

不過，富豪們多藉由透過瑞士公司進行投資，或是轉移現金到列支敦士登的基金會，來保護資產不受政治變天影響。若只是單純將現金轉到瑞士銀行帳戶則無補於事，因為在國際壓力下，瑞士銀行必須公開客戶的國籍資料。