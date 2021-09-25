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德國26日大選必組聯合政府 最後辯論聚焦氣候、對中議題

編譯李京倫／綜合24日電
德國大選後執政聯盟可能組合
德國大選後執政聯盟可能組合

德國大選最後一場電視辯論23日落幕，氣候變遷是最重要議題，這場距投票僅三天的辯論幾乎不會動搖選情；最新民調顯示，選後勢必要組聯合政府，而且各黨支持度拉近，使未來執政聯盟組合更難預測，漫長談判過程難免。

綜合媒體報導，梅克爾結束16年總理生涯不再爭取連任，9月26日大選將決定德國新任總理是誰。德國第二電視台（ZDF）23日民調顯示，中間偏左社會民主黨以25%支持率領先，梅克爾所屬基督教民主黨、基督教社會黨聯盟支持度原本大幅落後，最近幾周逐漸回升，以23%緊追社民黨，綠黨16.5%居第三，可能在組閣談判時成為造王者。

有別於前兩次辯論只邀支持率前三名的政黨領袖，這次辯論一口氣邀請各黨領袖共七人。氣候變遷議題成為各黨焦點。基民、基社聯盟總理候選人、德國北萊因–西伐利亞邦總理拉謝特強調自己開電動車、少吃肉；綠黨總理候選人貝爾伯克稱自己競選期間都搭公車，寧可在外過夜也盡量減少搭國內班機往返。

關於如何應對氣候變化，各黨在作法上明顯分歧。綠黨和左派黨都呼籲比原定2038年的時程更早淘汰燃煤發電。社民黨總理候選人、現任副總理兼財長蕭茲聚焦擴大再生能源，只有德國另類選擇黨黨魁韋德爾對人為造成全球暖化提出質疑，還呼籲建造新一代核電站。

此前辯論全未涉及的中國議題這次終有著墨，綠黨的貝爾伯克對中立場最硬，呼籲歐盟應有一致的中國政策，「這樣就不會彼此出現扞格」，她還主張與北京往來應「對話與強硬」兼具。

專家指出，這次德國大選比以往選情緊繃且不易預測，因為選民對各黨總理候選人都很陌生。萊比錫大學政治學者特雷格說，「這次大選絕不會是最無聊的一次」，以前梅克爾總是當家，唯一的懸念是她要跟誰一起執政。

但這回基民、基社聯盟還在設法喚起傳統支持者的熱情。德國福沙輿論調查所首席政治分析師馬圖舍克說：「關鍵是這些選民會不會繼續支持基民、基社聯盟，而不考慮自己對拉謝特的好惡，還是乾脆不去投票，甚至投票給其他黨。」

氣候變遷是26日德國國會大選的主要議題，包括瑞典氣候少女童貝里（中，比手勢者）2...
氣候變遷是26日德國國會大選的主要議題，包括瑞典氣候少女童貝里（中，比手勢者）24日到柏林參與示威，要求氣候正義。（Getty Images）

德國 投票 梅克爾

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