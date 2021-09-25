南韓提終戰 金與正暗示「美韓先鬆綁制裁」再來談

北韓國務委員會委員長金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正 24日通過朝中社發表談話，就南韓 總統文在寅的終戰宣言提議表示，只要韓方不敵對朝方，朝方就有意討論恢復韓朝關係的方案。

南韓總統文在寅21日在聯合國大會演說，提議由兩韓及美國 ，或是兩韓、美國及中國共同宣布正式結束韓戰。北韓副外長李泰成24日凌晨回應，宣布終戰宣言「言之過早」，要求美國放棄雙重標準與敵對政策。七小時後，金與正表示「這是個好主意」，但也提出相同條件。

美聯社分析，金與正和李泰成談話呈鮮明對比，可能也代表南韓提議「終戰宣言」，是掩蓋美國對北韓敵對政策的「煙霧彈」。李泰成言論主要針對美國，金與正則側重南韓，但都表明南韓和美國若想恢復核談判，要先採取行動並鬆綁制裁。

金與正24日透過朝中社發表談話：「從強行結束長期以來朝鮮半島不安定戰爭狀態，消除彼此仇視的意義來說，終戰宣言是個有趣的好主意。但若要發表終戰宣言，必須保障對雙方尊重，應先從消除對彼此的偏見及敵對政策、雙重標準做起。」

金與正談話中提及雙重標準，呼應文在寅15日參觀南韓潛射飛彈試射時，稱北韓試射為「挑釁」，她不滿文在寅以雙重標準看待兩韓同等作為。

韓聯社報導，南韓青瓦台國民溝通首席秘書官朴洙賢當天評價金與正談話，稱非常有意義且很有分量。朴洙賢分析，李泰成和金與正談話並不衝突，李泰成主要是對美國喊話，要求「美國撤回敵對政策」。金與正也在談話中提出宣布終戰宣言條件，可理解為是對南韓喊話。

南韓高麗大學教授南成旭表示，南韓推動宣布「終戰宣言」之際，北韓間接施壓，要求南韓努力安排鬆綁制裁談判。他說：「這就像北韓在說，如果能討論鬆綁制裁，他們就樂意針對終戰宣言進行談判。」

然而，南成旭表示，如果美國和南韓不接受北韓要求鬆綁制裁，北韓未來可能進行威力更強大的武器試射。