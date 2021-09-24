美日澳印四方對話 聚焦半導體、疫苗

美國總統拜登24日在白宮舉行美日印澳洲「四方安全對話」（Quad）領導人峰會，四位領導人首度面對面會談，預計將共同宣布半導體及其組件的供應鏈倡議，也關注疫苗 、氣候變遷 、印太基礎設施等多項重要議題。

這是拜登、印度總理莫迪（Narendra Modi）、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和日本 首相菅義偉首次舉行Quad領導人面對面會議，也是今年第二次同層級峰會。

日媒日前引述Quad聯合聲明草案報導，會後將宣布一項半導體倡議；一名白宮資深官員表示，會有詳細的供應鏈倡議，定位整體產能、找出漏洞、採取步驟促進供應鏈安全，尤其是在半導體和相關組件領域。

「目標是確保四方合作夥伴都能以行動支持一個多元且具競爭力的市場。」這名資深官員表示，會後也會宣布強化5G部署與多元化的工作。

今年3月的Quad領導人線上峰會決議共同努力增加新冠疫苗產量，明年底前投入10億劑到東協與東南亞國家，成立疫苗、新興科技和氣候等工作小組。

白宮資深官員表示，24日的會議將延續3月的成果，討論疫苗生產及交付情形，此外，四位領導人也會討論攸關印太地區的氣候變遷和基礎設施等議題，並發布一項太空倡議，用以合作分享漁業和氣候變遷等訊息。

這名資深官員表示，Quad和AUKUS是完全不相關的兩項倡議，Quad是非正式、非軍事的倡議，不討論安全議題，這不是一個軍事聯盟，這是民主國家的非正式小組，致力於自由開放的印太地區。

綜合日本媒體共同社近日報導，Quad的聯合聲明草案內容將提到，反對片面改變東海和南海現狀，日本與中國大陸在東海有釣魚台（日本稱尖閣群島）爭議，且中方在南海的主權聲索造成與鄰國和美國之間的關係緊張，今年的美日聯合聲明也將此議題納入。

此外，共同社引述知情人士說法表示，聯合聲明將寫入「氣候變遷是安全議題」，強調氣候變遷可能引發糧食危機和區域紛爭，必須由全球合作應對。