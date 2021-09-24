拜登給台階 馬克宏保住面子但輸了裡子

美法兩國鬧僵一周後，拜登（左）22日與法國總統馬克宏（右）通話，雙方達成深度協商的共識，拜登10月底親訪歐洲會晤馬克宏。圖為兩人今年6月在G7峰會互動。(Getty Images)

法國第五共和的創建者戴高樂總統曾將條約(合約)比喻成玫瑰，「能維持多久就多久」。澳洲無預警片面宣告廢棄五年前簽署向法國購買傳統動力潛艦的合約，不僅證明戴高樂的遠見，更可能重創總統馬克宏 拚連任的選情，氣得他下令召回駐美澳大使表達不滿。事過一周，美國 總統拜登 致電安撫馬克宏，婉轉承認決策不夠周延。馬克宏雖然輸了裡子，至少保住面子。

美法元首通完電話後發表聯合聲明，宣布拜登10月將訪歐並會見馬克宏，同時肯定法國及歐洲參與印太地區事務，也支持歐洲擁有更高防衛能力。

值得注意的是，聯合聲明有英語和法語版本，用字遣詞的細膩程度略有差異。法語版本指出，美國未在事前告知法國有關AUKUS之事，確實不太應該，並表示「兩位領袖都同意，在關於法國及歐洲夥伴戰略利益的問題上，盟國間的公開對話可以避免這種情況發生」。

白宮版本則輕描淡寫表示，類似的對話「或可裨益這種情況」。

得到下台階的法國對聲明表示歡迎，外交部也表示下周將讓駐美與駐澳大使返回崗位，這場風波看似告段落。至於未來美法如何在印太事務上合作，並無具體陳述。

馬克宏一向積極鼓吹的「更強大歐洲防衛」，也在聲明中獲拜登背書，認可「更強大且更有能力的歐洲防衛有其重要性」，不過拜登也表示，這個重要性的前提來自「對跨大西洋與全球安全作出更積極貢獻，並和北約相輔相成」，不忘顧及質疑法國「歐洲防衛論」將削弱跨大西洋關係的北約官員。

說法國親中，或許言重了。法國軍艦每年至少巡弋台海一次，表達對於「航行自由」的支持；2月甚至派出核潛艦到南海。只不過，在華府眼中，就抗中而言，法國跟澳洲相比，終究是「旗幟不夠鮮明，立場不夠堅定」；被美英澳擺道，只是剛好而已。