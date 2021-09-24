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莫里森認了…馬克宏拒絕通話

編譯中心╱綜合23日電
莫里森(左)與馬克宏(右)昔日交好，但現在關係出現緊張。(Getty Images)
莫里森(左)與馬克宏(右)昔日交好，但現在關係出現緊張。(Getty Images)

澳英美聯盟（AUKUS）達成後，澳洲取消向法國訂購常規潛艇，引發外交風波，國際輿論持續發酵。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）承認，他試著打電話聯繫法國總統馬克宏，但被拒於門外，不過莫里森仍願耐心修補兩國關係。

澳洲單方面取消與法國的400億美元潛艦合約，轉而與美英合作打造核動力潛艦艦隊後，法國憤而召回駐美國及駐澳洲大使。法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）形容澳洲的決定無異於「在背後捅刀」。

原本接受澳洲委託造艦的法國海軍船舶集團（Naval Group）表示，將在近幾周寄送「詳細且精算過的提案」給澳洲，希望澳方支付毀約所需的費用。執行長波姆萊（Pierre Eric Pommellet）說，澳洲毀約之前沒有任何通知，這是「以前從沒見過的蠻橫」。

莫里森則說，願意耐心修補兩國受損的關係。他堅稱義濟是根據國家安全利益做出的艱難決定，「我們重視與法國的關係，我們與法國仍有約值60億元的國防合約。我們的大門是敞開的。」

美國同樣與法國陷入外交危機。法國外交部長勒德里安今天告訴美國國務卿布林肯，步出這場危機「需要時間和行動」；馬克宏昨天與美國總統拜登通電話，是雙方修復關係的「第一步」。

勒德里安今天與布林肯在紐約聯合國大會場邊舉行閉門會議，地點位於法國駐聯合國代表團辦公室，時長約一個鐘頭。勒德里安稍早一直拒絕鬆口他會跟布林肯直接對談。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）告訴記者，對談氣氛「友好」，且拜登充滿希望這能為兩國回歸正常邁進一步。

澳洲 美國 布林肯

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