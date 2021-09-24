我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京下令「恒大倒閉預備」全中國待命地產維穩？

「拜登蜜月期結束了」民調支持度再探底 搖擺州尤甚

烏美聯合軍演 俄黑海實彈射擊

編譯中心╱綜合23日電
俄羅斯國防部23日表示，海軍朝著克里米亞半島海岸附近的黑海目標發射實彈演習。圖為稜堡海岸飛彈防禦系統。(Getty Images)
俄羅斯國防部23日表示，海軍朝著克里米亞半島海岸附近的黑海目標發射實彈演習。圖為稜堡海岸飛彈防禦系統。(Getty Images)

烏克蘭與美國於烏國西部舉行聯合軍事演習之際，俄羅斯國防部今天表示，俄國海軍利用稜堡(Bastion)海岸飛彈防禦系統，向克里米亞半島海岸附近的黑海目標發射實彈演習。

央廣報導，俄羅斯國防部的聲明表示，俄國黑海艦隊利用先進的行動反艦稜堡防禦系統，執行探測與摧毀海上目標的演習，同時也使用車載飛彈對目標執行攻擊。

俄國國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)表示，稜堡系統可以擊中距離海岸約350公里外的海上目標，以及距離450公里的陸地目標。

美國和烏克蘭從9月20日起，與北約組織多個會員國共15個國家，大約6000名官兵參與代號「快速三叉戟2021」的跨國聯合軍事演習，將持續演習至10月1日。

在俄國於2014年從烏克蘭手中併吞克里米亞半島，並支持烏克蘭東部頓巴斯地區的親俄分離分子後，基輔與莫斯科的關係急劇惡化。烏克蘭與烏東分離份子過去7年的衝突已造成約1萬3000多人喪生。

此外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的助手舍菲爾（Serhiy Shefir）22日搭乘座車外出時，竟遭遇槍擊，所幸只有司機受傷。

英國每日郵報報導，事發於22日上午10時左右，舍菲爾乘搭座駕來到距離首都基輔以南約5公里的村莊萊申克附近時，樹林裡竟然出現自動武器朝車輛開火，舍菲爾的座駕遭10多枚子彈擊中、司機也受傷。

警方隨後以蓄意謀殺罪立案調查。當地電視台指出，在座駕一側至少可以看到19個彈孔。

烏克蘭 俄國 國防部

上一則

日本醫院25人群聚染疫 24人打過2劑疫苗

下一則

美日澳印四方對話 聚焦半導體、疫苗

延伸閱讀

烏克蘭總統助手座車遭槍擊 赫見19個彈孔 司機受傷

烏克蘭總統助手座車遭槍擊 赫見19個彈孔 司機受傷
舒默陸天娜承諾 為911倖存者爭醫療援助

舒默陸天娜承諾 為911倖存者爭醫療援助
美鄉村搖滾先驅唐艾佛利逝世 享壽84歲

美鄉村搖滾先驅唐艾佛利逝世 享壽84歲
大休士頓師生 確診爆增40%

大休士頓師生 確診爆增40%

熱門新聞

美國佛州清水海生館一名女飼育員艾希莉．里斯2006年9月正照顧一隻瓶鼻海豚。美聯社

調情、輕咬、摩擦…雄海豚迷戀女研究助理 分離後絕望輕生

2021-09-17 11:20
日本有對夫婦花了千萬日幣住進附有溫泉的高級養老院，不料在入住一年之後，院內的服務環境一落千丈。溫泉示意圖，非當事機構。圖片來源／ingimage

花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品

2021-09-20 19:04
科學家發現，竂國北部石灰岩洞內蹄鼻蝠身上的冠狀病毒，與造成人類大流行的新冠病毒有一個關鍵的共同特點，使科學家更接近找到新冠病毒的源頭。(取材自愛爾蘭野生動物基金會)

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

2021-09-19 00:17
根據舊約聖經：創世記，「耶和華將硫磺與火從天上…降與所多瑪和蛾摩拉」。新論文指出，有證據顯示約旦河谷一座古城毀於「宇宙空爆」，可能啟發後人寫下所多瑪被毀的聖經故事。取材自推特

「天火滅所多瑪」起源？研究指宇宙空爆毀中東古城

2021-09-22 11:15
抵達紐約市參加聯大會議的巴西總統波索納洛(左三)，因為沒有接種，不符紐約市在室內用餐的嚴格規定，不准入內用餐。圖為波索納洛20日與隨員在紐約市餐廳戶外，站著吃披薩餅。(取自Instagram)

紐約未接種疫苗禁內用 巴西總統也只能站在街邊吃披薩

2021-09-20 21:34
拜登總統（右）與澳洲總理莫里森（中）、英國首相強生透過視訊會議共同宣布，美英澳三國宣布組建新的印太安全聯盟，美英將幫助澳洲裝備核潛艦。（美聯社）

澳洲退出潛艦開發轉投美英懷抱 法批「無法信任」

2021-09-17 10:46

超人氣

更多 >
相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳

相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳
北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備
楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾

楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾
恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股
霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光

霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光