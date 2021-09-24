烏美聯合軍演 俄黑海實彈射擊

俄羅斯國防部23日表示，海軍朝著克里米亞半島海岸附近的黑海目標發射實彈演習。圖為稜堡海岸飛彈防禦系統。(Getty Images)

在烏克蘭 與美國於烏國西部舉行聯合軍事演習之際，俄羅斯國防部 今天表示，俄國 海軍利用稜堡(Bastion)海岸飛彈防禦系統，向克里米亞半島海岸附近的黑海目標發射實彈演習。

央廣報導，俄羅斯國防部的聲明表示，俄國黑海艦隊利用先進的行動反艦稜堡防禦系統，執行探測與摧毀海上目標的演習，同時也使用車載飛彈對目標執行攻擊。

俄國國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)表示，稜堡系統可以擊中距離海岸約350公里外的海上目標，以及距離450公里的陸地目標。

美國和烏克蘭從9月20日起，與北約組織多個會員國共15個國家，大約6000名官兵參與代號「快速三叉戟2021」的跨國聯合軍事演習，將持續演習至10月1日。

在俄國於2014年從烏克蘭手中併吞克里米亞半島，並支持烏克蘭東部頓巴斯地區的親俄分離分子後，基輔與莫斯科的關係急劇惡化。烏克蘭與烏東分離份子過去7年的衝突已造成約1萬3000多人喪生。

此外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的助手舍菲爾（Serhiy Shefir）22日搭乘座車外出時，竟遭遇槍擊，所幸只有司機受傷。

英國每日郵報報導，事發於22日上午10時左右，舍菲爾乘搭座駕來到距離首都基輔以南約5公里的村莊萊申克附近時，樹林裡竟然出現自動武器朝車輛開火，舍菲爾的座駕遭10多枚子彈擊中、司機也受傷。

警方隨後以蓄意謀殺罪立案調查。當地電視台指出，在座駕一側至少可以看到19個彈孔。