強生想談自貿協定遭拜登潑冷水 只好啟動B計畫

美國總統拜登(右)21日在白宮會見英國首相強生(左)。（美聯社）

英國 首相強生（Boris Johnson）一直將與美國 簽署自由貿易協定（FTA）列為英國脫歐後的優先要務。21日晚間，強生在白宮會見美國總統拜登 ，卻被當頭潑了一盆冷水。英國內閣現正討論B計畫，改以加入美國、加拿大、墨西哥為主的北美自由貿易協定為替代方案。

在90分鐘的會談中，拜登與強生討論了北愛爾蘭邊界協定、氣候變遷和阿富汗情勢。英國在離開歐盟後亟於和各國簽訂自貿協定，今年2月已正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，是第一個申請加入CPTPP的非創始國。

2019年美英貿易總額估計達2730億美元。會談前，強生已設法降低各界期望，表示拜登「有很多事情要忙」。會談結束後，英國方面只表示兩位領導人「同意朝未來的自貿協定持續努力」，降低了2024年下次英國大選前雙邊敲定自貿協定的可能性。

英國環境大臣尤斯提斯表示：「我們仍然很希望與美國簽署雙邊自貿協定，但是沒有時間表，自貿協定不是美國政府的優先要務」。記者詢問英國是否打算加入美墨加協定，尤斯提斯說，不排除任何可能。

拜登早已宣示，在勞工處境和投資狀況改善前，不會跟任何國家簽貿易協議。看來即使是和美國關係最緊密的英國，也不例外。

BBC報導，英國正在考慮是否加入美墨加自貿協定，前身是NAFTA，後來被川普重談成USMCA。英國官員表示：「有很多種方式，問題在於美國是否已經準備妥當。球在美國那一邊，一個巴掌拍不響。」

英國若加入USMCA，對某些商品和數位貿易有好處，但對英國最強的服務業挹注有限，可能不到GDP的0.1%。

美國還會要求對食品和農產品制定規格，以照顧本國勞工和農民。由於拜登將內政放在優先位置，所以英國即使轉攻USMCA，恐怕還是要等上一段時間。

此外，美日韓外長明天將在聯合國大會場邊召開三邊會議，美國國務院資深官員透露，會談將聚焦三國對維持印太區域和平、穩定與繁榮的承諾，也會就中國、北韓議題交換意見。

由於北韓上周才進行飛彈試射，美國有線電視新聞網（CNN）取得的最新衛星照片顯示，北韓正在擴建關鍵設施，以增加核武用的濃縮鈾產量。美國國務院一名資深官員指出，現在召開三邊會談時間剛好，美日韓能針對北韓交換意見；也會與日韓外長就印太區域、中國議題進行討論。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天利用難得機會，在聯大場邊與土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）、巴西外長佛蘭薩（Carlos Alberto Carlos França）進行雙邊會談，分別就阿富汗情勢、氣候變遷進行討論。