投其所好？強生搭拜登最愛火車訪白宮

英國首相強生(左)21日訪問白宫，與美國總統拜登會談。(路透)

美國 總統拜登 和英國 首相強生（Boris Johnson）21日進行會面，並在強調「美英聯盟」的會議上討論包括氣候變遷在內等議題。強生還投拜登所好，在紐約參加完聯合國大會後，選擇搭乘美國鐵路公司（Amtrak）的火車前往白宮。

路透報導，強生曾擔心他與前總統川普的友好關係會損害拜登接任後的兩國關係，但兩人「似乎相處得很好」。拜登向強生表示，他期待今年晚些時候前往英國參加關於氣候暖化的聯合國會議，並強調「我們需要你在那裡」。

10月底將在格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國COP26氣候大會被視為阻止全球暖化的關鍵時刻。在拜登的領導下，美國再次承諾減少溫室氣體排放，並承諾資助應對氣候變化的項目，對此強生表示「看到美國真的挺身而出並展現領導風範，真是太棒了」。

此外，兩位領導人還將在會晤中討論貿易問題，英國急於敲定美英貿易協議。英國脫歐後的貿易協議對英國很重要，強生指出美國當局去年解除因狂牛病而對英國牛肉實施的進口禁令。

有趣的是，強生在紐約參加完聯合國大會後，搭乘美國鐵路公司的火車前往白宮與拜登會面，還對拜登說「他們很愛你」，似乎是在暗示「美國鐵路員工」、因為過去30年來拜登都是以火車通勤。

強生團隊認為這次面談是一次勝利，表明「英國在脫離歐盟後仍可以在世界舞台上蓬勃發展」。此次會晤也正值美國因與英國和澳洲宣布成立新三方安全聯盟，而與法國發生嚴重外交摩擦之際。