我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國商會與民主黨決裂？電視廣告施壓5議員 反對預算案

台疫苗涵蓋率突破5成 累計接種逾1358萬劑

投其所好？強生搭拜登最愛火車訪白宮

編譯張君堯╱綜合22日電
英國首相強生(左)21日訪問白宫，與美國總統拜登會談。(路透)
英國首相強生(左)21日訪問白宫，與美國總統拜登會談。(路透)

美國總統拜登英國首相強生（Boris Johnson）21日進行會面，並在強調「美英聯盟」的會議上討論包括氣候變遷在內等議題。強生還投拜登所好，在紐約參加完聯合國大會後，選擇搭乘美國鐵路公司（Amtrak）的火車前往白宮。

路透報導，強生曾擔心他與前總統川普的友好關係會損害拜登接任後的兩國關係，但兩人「似乎相處得很好」。拜登向強生表示，他期待今年晚些時候前往英國參加關於氣候暖化的聯合國會議，並強調「我們需要你在那裡」。

10月底將在格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國COP26氣候大會被視為阻止全球暖化的關鍵時刻。在拜登的領導下，美國再次承諾減少溫室氣體排放，並承諾資助應對氣候變化的項目，對此強生表示「看到美國真的挺身而出並展現領導風範，真是太棒了」。

此外，兩位領導人還將在會晤中討論貿易問題，英國急於敲定美英貿易協議。英國脫歐後的貿易協議對英國很重要，強生指出美國當局去年解除因狂牛病而對英國牛肉實施的進口禁令。

有趣的是，強生在紐約參加完聯合國大會後，搭乘美國鐵路公司的火車前往白宮與拜登會面，還對拜登說「他們很愛你」，似乎是在暗示「美國鐵路員工」、因為過去30年來拜登都是以火車通勤。

強生團隊認為這次面談是一次勝利，表明「英國在脫離歐盟後仍可以在世界舞台上蓬勃發展」。此次會晤也正值美國因與英國和澳洲宣布成立新三方安全聯盟，而與法國發生嚴重外交摩擦之際。

拜登 美國 英國

上一則

德國大選倒數 蕭茲民調高 專家：失準性也大

下一則

世衛秘書長改選 德挺譚德塞連任

延伸閱讀

法召回大使抗議後 拜登馬克宏首度通話約定下月歐洲見

法召回大使抗議後 拜登馬克宏首度通話約定下月歐洲見
拜登主持新冠峰會 宣布再捐5億劑輝瑞疫苗

拜登主持新冠峰會 宣布再捐5億劑輝瑞疫苗
美墨邊境「海地偷渡獵捕」拜登移民政策左右為難

美墨邊境「海地偷渡獵捕」拜登移民政策左右為難
一洲焦點／習近平為何低調承諾減碳？拜登第一任期成敗進入關鍵

一洲焦點／習近平為何低調承諾減碳？拜登第一任期成敗進入關鍵

熱門新聞

美國佛州清水海生館一名女飼育員艾希莉．里斯2006年9月正照顧一隻瓶鼻海豚。美聯社

調情、輕咬、摩擦…雄海豚迷戀女研究助理 分離後絕望輕生

2021-09-17 11:20
日本有對夫婦花了千萬日幣住進附有溫泉的高級養老院，不料在入住一年之後，院內的服務環境一落千丈。溫泉示意圖，非當事機構。圖片來源／ingimage

花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品

2021-09-20 19:04
科學家發現，竂國北部石灰岩洞內蹄鼻蝠身上的冠狀病毒，與造成人類大流行的新冠病毒有一個關鍵的共同特點，使科學家更接近找到新冠病毒的源頭。(取材自愛爾蘭野生動物基金會)

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

2021-09-19 00:17
根據舊約聖經：創世記，「耶和華將硫磺與火從天上…降與所多瑪和蛾摩拉」。新論文指出，有證據顯示約旦河谷一座古城毀於「宇宙空爆」，可能啟發後人寫下所多瑪被毀的聖經故事。取材自推特

「天火滅所多瑪」起源？研究指宇宙空爆毀中東古城

2021-09-22 11:15
拜登總統（右）與澳洲總理莫里森（中）、英國首相強生透過視訊會議共同宣布，美英澳三國宣布組建新的印太安全聯盟，美英將幫助澳洲裝備核潛艦。（美聯社）

澳洲退出潛艦開發轉投美英懷抱 法批「無法信任」

2021-09-17 10:46
抵達紐約市參加聯大會議的巴西總統波索納洛(左三)，因為沒有接種，不符紐約市在室內用餐的嚴格規定，不准入內用餐。圖為波索納洛20日與隨員在紐約市餐廳戶外，站著吃披薩餅。(取自Instagram)

紐約未接種疫苗禁內用 巴西總統也只能站在街邊吃披薩

2021-09-20 21:34

超人氣

更多 >
北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企
美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免
新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話

新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話
美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」

美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」
來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問

來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問