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美解禁日本核食 歐盟10月也跟進

編譯中心╱綜合22日電
美方宣布停止311東日本大地震後日本食品的限制，包括福島生產的稻米、香菇等所有品項全部開放。圖為福島產番茄。(本報資料照片)
美方宣布停止311東日本大地震後日本食品的限制，包括福島生產的稻米、香菇等所有品項全部開放。圖為福島產番茄。(本報資料照片)

日本農林水產省22日發表，美方宣布停止311東日本大地震後日本食品的限制，包括福島生產的稻米、香菇等所有品項全部開放。東日本大地震後，對日本食品進口進行限制的國家、區域，還剩下南韓、中國、香港等14國／區域。

美國在2011年311東日本大地震引發福島核災後，禁止福島縣、岩手縣、宮城縣等14縣共100項次農產品進口，這項禁令從9月22日解除。日本NHK報導指出，歐盟也預計在10月宣布放寬部分日本核災區食品禁令。

日本農林水產省發表，歐盟當地時間20日已先放寬對日本食品進口的要求。過去日本人工栽培的香菇等在銷往歐盟時，需要檢附放射性物質檢驗證明，10月10日起將不再需要放射性物質檢驗證明、產地證明。

根據農林水產省官網，美國食品藥物管理局(FDA)當地時間9月21日發表，廢止福島核事故後對日本食品的進口限制。官網指出，美國過去以來雖評估停止以「縣」為單位採取的限制措施，但福島產的稻米、香菇等仍是限制進口項目。現在解禁後，9月22日起將可恢復進出口。日本共同社報導，這次全面放寬，影響的品項多達百項。

農水省指出，美國是次於香港、中國，日本第三大農林水產品、食品的輸出國。2020年貿易出口額1188億日圓(約11億美元)，其中稻米一項，除福島產稻米，出口額約5億6000萬日圓。

日本農林水產省表示，因部分國家關注美國處理方式，美國這次廢除禁令料將帶來很大影響。日本首相菅義偉也在推特發文表示，美國這項決定是311災區人民引頸期盼，將對今後災區復興有很大幫助，日本非常歡迎，日本政府將繼續採取行動，敦促各國廢除日本食品進口限制。

日本首相菅義偉在推特貼文，感謝美國全面撤銷對日本食品進口的限制。(取材自推特)
日本首相菅義偉在推特貼文，感謝美國全面撤銷對日本食品進口的限制。(取材自推特)

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