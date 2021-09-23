德國大選倒數 蕭茲民調高 專家：失準性也大

德國副總理兼財政部長蕭茲代表社民黨參選總理，有後來居上之勢。(歐新社)

德國 將於26日舉行國會大選，民調 專家席格爾表示，從民意趨勢來看，社民黨的贏面最大，蕭茲（OlafScholz）最有可能出任總理；不過，民調失準的可能性也相當高，開票結果與民調一樣才意外。

德國infratest dimap民調公司負責人席格爾（Nico A.Siegel）表示，從過去兩個月的民調來看，社民黨升、基民/基社聯盟降的趨勢十分明顯。目前前者的支持度穩定領先後者3%到6%，因此贏面最大，最有可能在26日的大選拿下最高票，由總理候選人蕭茲主導選後的聯合政府談判。

社民黨的支持度在6月僅15%，為何在短短的兩個月內攀升到26%，跌破觀察家眼鏡，超越基民/基社聯盟躍居首位？

席格爾分析說，原因首先是對手太弱，不論是基民/基社聯盟的總理候選人拉謝特（Armin Laschet）或綠黨候選人貝爾伯克（Annalena Baerbock），都不受民眾信任。拉謝特想繼承總理梅克爾的衣缽，領導基民/基社聯盟繼續執政，卻只有25%選民的信任他。

席格爾指出，梅克爾執政16年，如今民意支持度超過六成，在政治生涯結束前創下高峰，但基民/基社聯盟沒有即時完成接班，導致拉謝特聲望不足，沒有成功將梅克爾的光環轉移到他身上。

其次，德國選制是選黨的第二票決定國會席次分配，選民傳統上比較關心實質的政策內容，而非候選人。社民黨喊出最低工資每小時12歐元（目前9.6歐元，約11.3美元）、穩定的退休年金等傳統左派訴求，對中低收入者有一定的吸引力。

上次2017年大選正值難民危機，排外的德國另類選擇黨趁勢崛起，以12.6%的得票率首次挺進國會，今年呢？席格爾指出，移民問題並非這次大選主軸，但德國另類選擇黨仍可拿下11%的票數，順利進入國會。

他分析說，對移民議題採極端立場的極右政黨是歐洲政壇的普遍現象，德國也沒有例外，目前的政黨版圖確實有空間讓他們發展。而且德國另類選擇黨也能吸引東部、也就是前東德地區一些自認在統一過程中被虧待的抗議選民，因此能長期維持穩定的支持度。

現在距大選只剩下幾天，席格爾研判民意還有變動，除了要看最後幾天催票的成果，也與通信投票 有關。通信投票在德國愈來愈普遍，上次大選比例已達29%，今年由於疫情可能衝高到50%，容易導致民調失準。

其次，在歐洲，主流大黨的凝聚力不再，政黨認同度普遍下滑，因此許多選民在投票前突然改變心意，更增加選情研判的難度。