教宗術後自嘲：有人巴不得我死

教宗方濟各被問到自己手術後的身體狀況，竟語出驚人表示「有人想要我死」，甚至已有主教準備祕密會議，討論繼任人選。(Getty Images)

教宗方濟各 （Pope Francis）因罹患結腸憩室狹窄症，7月4日接受腸道手術，術後恢復良好，也很快恢復工作行程，他最近還在出席活動時開玩笑表示，「有些人巴不得我死掉」，甚至有樞機主教已在做討論繼位人選的準備，「但我還活著」。

路透報導，現年84歲方濟各在斯洛伐克（Slovakia）訪問時，於一場和耶穌會成員的會議中，被問到身體狀況，他開玩笑說「我還活著，雖然有些人希望我死。」隨後又補充說道，自己知道有些教長認為他的病情比外界所知的還要嚴重，「（他們）甚至召開祕密會議準備選出新教宗，那就這樣吧！感謝上帝，我好得很。」

教宗說：「感謝老天，我很好，當初進行那個手術是我不想做的決定，是一位護士說服了我，有時候護士比醫生更了解狀況，因為他們與病患直接接觸」。

教宗於今年7月4日進行腸道手術，切除了一半的結腸，這是他在2013年成為教宗後首度進行的重大手術，他在術後10天順利出院。

事實上，這不是教宗首度針對手術後的健康問題發表意見；上月曾有媒體報導教宗有可能退位，他便在電台受訪時表示，「這（退休）我連想都沒想過」。

報導指出，方濟各所發表的針對各種神學以及移民、氣候變遷等社會事件的觀點，近年來不斷受到少數有力的美國 保守人士抨擊，讓他無奈表示，「使用傳統的解決問題方式並不正確，向前邁進很重要。」

方濟各坦言，自己在面對教廷內部的批評聲浪時，確實感到相當困擾，「我有時會失去耐心，尤其是當他們在沒有進行深入對話的情況下就做妄下定論時，我在那裡什麼也做不了。但是我也沒有打算採納他們的想法和走進他們構建的幻想世界。」