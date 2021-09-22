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「天火滅所多瑪」起源？研究指宇宙空爆毀中東古城

編譯周辰陽／即時報導
根據舊約聖經：創世記，「耶和華將硫磺與火從天上…降與所多瑪和蛾摩拉」。新論文指出，有證據顯示約旦河谷一座古城毀於「宇宙空爆」，可能啟發後人寫下所多瑪被毀的聖經故事。取材自推特
根據舊約聖經：創世記，「耶和華將硫磺與火從天上…降與所多瑪和蛾摩拉」。新論文指出，有證據顯示約旦河谷一座古城毀於「宇宙空爆」，可能啟發後人寫下所多瑪被毀的聖經故事。取材自推特

《舊約聖經》的《創世記》記載，「耶和華將硫磺與火從天上…降與所多瑪和蛾摩拉」（Sodom and Gomorrah）。根據《自然科學報告》刊登的一項新論文，研究人員發現的3600年歷史證據指向約旦河谷的「帖爾哈曼」（Tall el-Hammam）古城毀於一場「宇宙空爆」（Cosmic Airburst），可能因此啟發所多瑪毀滅的聖經故事。

每日郵報報導，來自世界各地的專家在一個1.5公尺厚燃燒層中，發掘出外表層熔成玻璃的陶器碎片、「冒泡的」泥磚與局部熔化的建築材料，均屬於一起異常高溫事件的跡象。論文指出，「比1908年西伯利亞的通古斯大爆炸（Tunguska explosion）還要更大，比當時的技術能產生的任何東西都明顯更熱」。

通古斯大爆炸的確切原因至今沒有定論，但科學界普遍歸因於一顆約50至60公尺大小的石質隕石（Stony Meteoroid）穿過地球大氣層，在東西伯利亞針葉林地帶（Eastern Siberian Taiga）上空引發一場約1200萬噸級空爆。

根據論文，這場宇宙爆炸將坐落於南約旦河谷高地的帖爾哈曼古城夷為平地，導致宮殿與周圍的護牆倒地。此外，頭骨在內的人類遺骸表明附近人類「極端的關節脫落與骨骼破碎」，並暴露在攝氏200度以上的高溫下。共同作者之一的肯尼特（James Kennett）透過聲明表示，「我們看到溫度比攝氏2000度更高的證據」。

雖然尚無科學證據指向帖爾哈曼就是《聖經》提到的所多瑪，但相關記述跟目擊者報告的宇宙空爆一致，肯尼特等論文作者因此認為，這或許是一個可能性，「一場像是帖爾哈曼被宇宙物體毀滅的異常大禍可能生成一個口述傳統，經歷過代代相傳，成為《創世記》聖經的所多瑪成文故事的來源」。

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