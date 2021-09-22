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加國總理杜魯多三度執政 國會未過半 「如意算盤」落空

編譯張佑生／綜合21日電
加拿大總理杜魯多（左二）與妻兒21日在蒙特婁舉行的自由黨勝選舉晚會上向支持者揮手致意。（路透）
加拿大總理杜魯多（左二）與妻兒21日在蒙特婁舉行的自由黨勝選舉晚會上向支持者揮手致意。（路透）

加拿大總理杜魯多領銜的自由黨在20日的國會大選贏得三連霸，但是他提前改選以獲得過半數席次獨自執政的如意算盤並未成功，選舉結果幾乎和兩年前一樣，他仍然得組少數政府。杜魯多發表勝利演說，形容大選結果是選民「明確授權」他帶領國家度過疫情困境。

加拿大本屆眾議院共338席，過半數需要170席，而自由黨拿下158席；保守黨拿下119席，左派的新民主黨25席，該黨主張擴大孩童照護、合宜住宅和對抗氣候變遷，可能是杜魯多結盟的對象。

保守黨黨魁奧圖爾承認落敗，但該黨預計能贏得普選票，獲34%總票數，超越自由黨的32%，但後者支持者主要集中在議席更多的城市地區。

杜魯多在蒙特婁宣示已經準備好兌現競選承諾，終結新冠疫情對家戶生計的衝擊：「我們已經看見數以百萬計的加拿大人選擇了進步派的計畫，我們面對的時刻需要真正重要的變革，各位已經提供下屆國會和政府真正的方向」。

本屆國會的四年任期還剩下一半，49歲的杜魯多乘著8月時處理疫情得當的政黨高民調支持率，宣布提前改選，企圖藉此單獨過半執政，在國會委員會可以主導調查杜魯多家族與一個青少年慈善基金的財務往來。

只是計畫趕不上變化。反對黨和部分選民抨擊他提前改選只為個人政治利益，不顧疫情正處於第四波流行的開端。上周發布的民調顯示，超過三分之二的受訪者認為此時不宜舉行改選。

有專家認為，杜魯多可能因無法建立多數派政府，繼續面對黨內對其領導地位的挑戰，少數派政府能維持多久仍有待觀察。過去加拿大少數派政府，執政都不超過兩年。

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