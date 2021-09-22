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川普要潘斯推翻大選 新書爆同黨參議員震驚：憑空捏造

加拿大9華人闖進下議院 創下新紀錄

編譯中心／綜合21日電

根據初步點票結果，加拿大本屆大選共有9名華人在各自選區勝選，成為新一屆聯邦下議院議員，人數創下新紀錄。

各黨派有約20名華人參選人參加此次大選，選區主要分布於大多倫多及大溫哥華地區。在安大略省大多倫多地區，代表自由黨參選的陳聖源、葉嘉麗、董晗鵬，以及原內閣成員伍鳳儀，均以高票連任。

同樣作為自由黨參選人，效力警隊28年的退休警長蔣振宇和商界人士繆宗晏，分別在大多倫多和大溫哥華地區勝出，首度躋身國會。

繆宗晏本次挑戰卑詩省列治文中選區議席，打敗曾在哈珀時期出任耆老事務部長的黃陳小萍。34的繆宗晏出生於香港，十歲隨父母移民加拿大後就在卑詩省列治文成長。他表示，父親來自寧波，母親是台灣人，他則出生在香港，所以背景中包含了中港台元素，讓他更容易與華裔社區不同背景的民眾對話，希望進一步凝聚華裔社區的力量。

曾參加多倫多市議會選舉的王啟榮也在選區中勝出，成為新科下議院議員。此外，保守黨、新民主黨均有華人參選人獲得連任。

在大溫哥華地區，自由黨參選人黃翠玲與新民主黨黨魁駔勉誠（Jagmeet Singh）在同一選區交鋒，雖然告負，但仍對駔勉誠構成一定威脅。代表綠黨和以獨立身分參選的幾位華人參選人皆告失利。

華人 民主黨 香港

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