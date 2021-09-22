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AUKUS風波蕩漾…歐盟挺法批美 德籲「團結加強主權」

編譯中心／綜合21日電

美英澳組成「AUKUS」安全同盟之後，因潛艇合約引發的外交風波擴大，在21日展開的聯合國大會總辯論上，歐盟領袖在紐約發聲力挺法國，指美國失去盟友信任。

各國總統、總理及外長共上百人赴紐約參加大會，美國總統拜登也發表演說。不過拜登上任以來首次聯大演說卻因與法國的外交齟齬而失焦。法國與德國政府部長表示，澳洲與美國結盟後決定取消向法國採購潛艦的合約，這強烈提醒歐盟必須強化自主行動的能力。

德國外交部主管歐洲事務的國務部長羅斯，21日於歐盟部長會議發言表示，潛艦爭議「不啻為又一記警鐘，提醒歐盟內部所有人自問該如何強化主權，以及在面對外交與安全政策議題時，我們該如何團結對外」。

代表法國總統馬克宏參加聯大會議的外長勒德里安，則再度譴責美國與英國成立「AUKUS」，讓澳洲與法國的潛艦交易化為泡影。他說，法美盟友關係意味著透明、解釋、互相溝通，「如今這一切都需要澄清」。他也批評美方對中國「極具對抗性的態度」，並很遺憾歐洲被「排除」在美國的亞太戰略之外。

勒德里安21日將在一場討論伊朗核協議問題的團體會議中，和美國國務卿布林肯同場，但兩人並未安排單獨會面。

出席聯大的歐洲理事會主席米歇爾、歐盟執委會主席范德賴恩及歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾，都發聲力挺法國。

米歇爾表示，拜登上任後說「美國回來了」，但是「我們看到的是盟友透明度和忠誠的不足」，認為美國失去歐洲盟友信任。米歇爾說，川普時代「起碼很清楚，無論是基調、本質、語言都清楚表明，依他之見，歐盟並非有用的盟友」。

范德賴恩表示，歐盟成員國遭到令人無法接受的方式對待，在繼續推進盟友關係前，歐盟需要對此事件的解釋。

兩名歐盟外交官表示，歐盟27國大使原訂討論歐盟美國貿易和技術委員會29日首次會議的籌備事宜，在歐盟執委會要求下，現已延後討論。歐盟與美國在6月一場峰會中宣布成立歐盟美國貿易和技術委員會，原定29日在美國匹茲堡舉行首次會議。

歐盟 美國 拜登

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