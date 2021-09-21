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紐西蘭最大城奧克蘭封城 幫派分子走私肯德基失風被逮

編譯周辰陽／即時報導
紐西蘭警方發言人20日表示，2名據稱是幫派分子的男子前一天開著後車廂「滿是肯德基」外帶餐點的汽車，試圖進入紐國最大城市奧克蘭，但在途中被巡邏員警發現與逮捕。取材自stuff.co.nz
紐西蘭警方發言人20日表示，2名據稱是幫派分子的男子前一天開著後車廂「滿是肯德基」外帶餐點的汽車，試圖進入紐國最大城市奧克蘭，但在途中被巡邏員警發現與逮捕。取材自stuff.co.nz

紐西蘭警方發言人20日表示，2名據稱是幫派分子的男子前一天開著後車廂「滿是肯德基」外帶餐點的汽車，試圖進入紐國最大城市奧克蘭（Auckland），但在途中被巡邏員警發現並逮捕。

CNN報導，奧克蘭現正處於最嚴格的4級警戒，包含外帶服務在內的餐廳持續停業，每一位市民都必須留在家中，僅限基本服務可以運作。不過，紐西蘭的其他地區已降為2級警戒，餐廳、咖啡廳、酒吧與夜店均可營業，市民也獲准離開住家。

紐國警方指出，員警當時正在巡邏奧克蘭郊區附近的偏僻小路，注意到一輛形跡可疑的汽車。對方一看到員警即180度調頭加速離開，但最終還是靠邊停車。員警執行搜索時，找到大量肯德基、超過10萬紐幣現金（約7.1萬美元）與「空的盎司袋」（Ounce Bags）。

警方公布照片則顯示，汽車後車箱有著至少3個肯德基炸雞桶、約10杯的高麗菜沙拉、一大包炸薯條和裝有其他肯德基餐點的4個大袋子。

聲明指出，被捕的2名男子年紀分別為23歲與30歲，正從約120公里以南的漢米爾頓（Hamilton）前來奧克蘭，將依被控違反防疫相關法令出庭應訊，並「可能有進一步指控」。據報導，2人可能面對最高6個月的有期徒刑，或最高4千紐幣（約2847.7美元）的罰金。

紐西蘭警方20日表示，2名據稱是幫派分子的男子前一天被發現開著後車廂「滿是肯德基...
紐西蘭警方20日表示，2名據稱是幫派分子的男子前一天被發現開著後車廂「滿是肯德基」外帶餐點的汽車，試圖進入封城抗疫中的奧克蘭，至少有3個肯德基炸雞桶、約10杯高麗菜沙拉、一大包炸薯條和裝有其他肯德基餐點的4個大袋子。取材自tvnz.co.nz

奧克蘭 肯德基 汽車

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