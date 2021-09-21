俄大學傳槍擊6死 學生跳窗逃命 嫌犯被捕

俄國員警20日在發生槍擊案的彼爾姆國立大學外警戒。 （Getty Images）

英國獨立報報導，俄國 中西部彼爾姆國立大學20日發生槍擊 案，至少6人死亡，28人受傷。俄羅斯衛星通訊社報導，根據俄國內政部消息，嫌犯已被捕。這是俄國教育機構今年第2起大型槍擊案。

網路流傳的影片顯示，一名槍手在進入八號大樓前開槍。其他影片顯示，數名學生從兩層樓高的窗戶跳出逃生，摔倒在地；有學生拿椅子當路障，試圖阻止槍手進入教室。一名學生說：「教室裡面有60人左右，我們把門關起來，用椅子擋住。」

國營媒體播出據傳是在攻擊期間拍攝的影片。畫面顯示，槍手穿著全身黑色的戰術服裝、頭戴頭盔，攜帶武器在校園的走廊大步行走。

當地媒體稱現年18歲的槍手貝克曼蘇羅夫是該校學生，在法學院修讀與法醫相關課程。他曾上傳自己攜槍、頭盔與武器的照片至社群媒體 ，還說他想這麼做很久了，不過貼文隨後已被撤下。槍手還說他的行動無涉政治或宗教，而是出於恨意。

槍手的熟人形容他「不善社交」，平時為人沉靜，不過對武器、戰爭之類非常有興趣，每當歷史課談及恐怖主義或戰爭等，「他總是第一個答問題，認知比我們所有人都多」。

俄國中部喀山市5月才剛發生類似奪命攻擊。當時一名19歲槍手返回母校開槍，造成9人死亡。調查人員說該名男子腦部病變，但他卻被認為身體健康，可以取得半自動散彈槍執照，結果他卻拿槍來行兇。喀山槍擊案是俄國現代史上最嚴重的攻擊事件之一，總統普亭同日要求檢討槍枝管制法。