西班牙小島火山爆發5000人疏散 觀光局長稱：精采節目

西班牙度假勝地拉帕馬島的老峰火山19日爆發，可見熔岩正流向民居範圍。（Getty Images）

西班牙加納利群島昨天火山噴發 ，數百名觀光 客在內共有5000人緊急撤離，包括約500名遊客，熔岩摧毁百間房屋。但觀光部長馬洛托今天卻說，造訪當地安全無虞，且火山噴發是「精采節目」，引起外界譁然。

路透報導，加納利群島50年來首度火山噴發，位於最西北部人口稀疏的度假勝地拉帕馬島（La Palma）的老峰火山（Cumbre Vieja）噴出岩漿達數百公尺高，熔岩流向山下村莊吞沒房屋和森林，同時也造成許多道路無法通行，並流向大西洋。

拉帕馬島在此前一周，於火山附近偵測到超過2.2萬次震動。該島議會主席埃爾南德斯表示，熔岩流破壞約100間房屋，有12處於最高警戒狀態的地區強制疏散居民，並設置臨時避難所。西班牙總理桑傑士抵達現場勘災，並壓後前往美國 紐約出席聯合國大會。

不過數小時後，馬洛托接受南方頻道電台訪問時卻說，拉帕馬島仍對外開放，且火山噴發是「精采的節目」，他表示：「前往這座島並無限制，…我們反而還要宣傳訊息，好讓觀光客知道他們可以去那裡旅行並享受特別體驗，自己親眼目睹。」

馬洛托發言一出，立刻招來反對黨人民黨秘書長伊西亞的批評。他在推特發文：「誰可以證實一下，當好幾百人正面臨失去所有家當時，部長真的這麼說？」

渡輪公司佛瑞德歐森的一名發言人表示，火山噴發後，今天已有約360名觀光客搭船從拉帕馬島的一間度假飯店撤離到附近的田尼利夫島，稍晚可能再撤離180名觀光客。