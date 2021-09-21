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普亭有望連任至2036年 擁國會2/3席次達修憲最低門檻

編譯李京倫／綜合20日電
一名男子20日走過俄羅斯選委會公布國會選舉開票結果的大螢幕。（歐新社）
一名男子20日走過俄羅斯選委會公布國會選舉開票結果的大螢幕。（歐新社）

俄羅斯國會大選19日落幕，根據已開出的95%選票，總統普亭所屬「團結俄羅斯黨」以得票率49.63%領先，取得國會450席中三分之二的多數席次，但得票率比2016年的54%下滑，也掉到20年來最低水平；排名第二的共產黨得票率19.2%。反對派則稱這次大選結果遭到操縱。

此次選舉後，普亭不僅可單獨執政，也掌握修憲所需的最低門檻。一旦修憲過關，將為普亭2024年再戰剷除障礙，並有可能繼續連任到2036年。

團結俄羅斯黨理事會秘書圖爾恰克說，在國會大選中，該黨奪得120席政黨席次，以及195席單一選區議員席次，在全部450席中拿下315席。他表示，團結俄羅斯黨「贏得乾淨且令人信服的勝利」，過程中沒有出現重大違規事項。他並表示，該黨在卅九個地區的議會選舉也取得勝利。

但是反對派批評，假如大選公平，執政黨得票一定很差。這場國會與地方選舉投票前，俄國當局關押普亭的最知名政敵納瓦尼，並以「打擊極端團體」為由查禁納瓦尼所屬組織，與其有關組織不得參選。

路透報導，民眾不滿生活水準下降，加上納瓦尼盟友在單一選區鼓吹投票給最可能擊敗執政黨的候選人，使人民政治冷漠，這次投票率僅45％，也讓團結俄羅斯黨得票下滑。納瓦尼的盟友稱選舉出現大規模舞弊，尤其在支持自由派與反對黨的莫斯科，當局多次延後宣布電子投票開票結果。

俄羅斯 投票 普亭

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