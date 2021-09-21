不滿AUKUS成立 北韓批美英澳：掀區域核武競賽

南韓15日成功試射自製潛艇發射彈道飛彈，北韓國防科學院長張昌河稱南韓自製飛彈不過是「新手的蹣跚學步」。（歐新社）

北韓 外交部20日表示，美國 在印太地區成立的新防衛聯盟以及與澳洲 的核動力潛艦合約，可能會在這個區域引發「核武競賽」。

中央社引述法新社報導，美國上周宣布與澳洲和英國成立新的三方安全聯盟AUKUS，美英並將提供核動力潛艦給澳洲。對此，北韓朝中社引述外交部官員說法指出：「這些是極其不當且危險的行為，將打破亞太地區戰略平衡，引發一連串核武競賽。」

北韓外交部新聞局對外報導室主任表示：「這顯示美國才是顛覆國際禁止核子擴散系統的罪魁禍首。」

擁核的北韓15日發射兩枚彈道飛彈並落入海中，數小時後，南韓成功試射一枚潛射彈道飛彈，成為全球第七個擁有這種技術的國家。

太平洋地區一連串飛彈試射和各項新成立的防禦協議，凸顯隨著美中對立，地區軍備競賽也加劇。

北韓外交部官員表示：「包括中國在內的鄰國，自然會譴責這些不負責任的行為破壞區域和平穩定。」

美國拜登政府至今未與北韓公開接觸，顯示美方已改變作風，不再延續前總統川普與北韓領導人金正恩之間的領袖外交。

北韓外交部官員說：「美國新政府上台後展現出更強烈的雙重標準行為，破壞普世接受的國際規範。」

此外，北韓國防科學院長張昌河20日透過北韓官媒「中央通信社」發表評論，稱南韓自製飛彈不過是「新手的蹣跚學步」，認為南韓自製飛彈目前仍未達到具威脅性水準。