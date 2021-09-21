潛艦風波持續發酵 英相滅火：對法國的愛根深蒂固

英國首相強生表示正力爭修復與法國的關係。（美聯社）

英國 首相強生19日淡化與法國之間因為「AUKUS」聯盟所引發的外交風波，表示英國「對法國的愛是根深蒂固的」，強生在飛往紐約時堅稱，英法擁有「非常友好的關係」。早前澳洲 撕毀與法國潛艦合約，轉向與美、英合作建造核子動力潛艦，引發外交風波。法國國防部長帕利19日取消與英國國防大臣華勒斯的雙邊會談。

衛報報導，英國首相強生表示正力爭修復與法國的關係，並稱法方不應該擔心「AUKUS」機制問題，「我們對法國的愛不可動搖。我們對與法國的關係感到非常自豪，它對這個國家具有巨大的重要性。……它對我們來說絕對至關重要。」

美國 、英國和澳洲達成「AUKUS」三方安全協定，澳洲並決定撤銷對法國價值數百億美元的潛艇採購，轉為美國核動力艦艦，引發巴黎的憤怒。法國外長勒德里安17日並批評英國在這起事件中像「電燈泡」，並指控英國「一直是個機會主義者」。19日英法外交問題進一步惡化，法國取消原訂本周舉行、與英國的國防部長會議。

而澳洲取消與法國的巨額潛艦合約，除引發法澳外交齟齬，也可能波及歐盟與澳洲的貿易協定談判。

法國繼被澳洲解除潛艦合約後，與瑞士的戰機採購案又破局。圖為法國總統馬克宏。（美聯社）

負責歐洲事務的法國國務秘書波恩受訪時表示，在信任受到破壞下，歐洲難以繼續與澳洲進行自由貿易協議談判。而歐洲議會國際貿易委員會主席、德國歐洲議員朗格也指出，歐洲對於談判妥協的意願已減弱；他說，澳洲的造艦計畫也損及德國的利益。澳洲與歐盟已舉行過11回合談判，澳洲原本希望今年底前能談成協議。

此外，澳媒報導，美、英協助澳洲建造的核動力潛艦艦隊要等到2040年才陸續完工，為填補空窗期，澳洲將先向美國租用洛杉磯級（Los Angeles-class）攻擊潛艦，確保擁有足夠維護主權的國防實力。

美、英協助澳洲建造的核動力潛艦艦隊要等到2040年才陸續完工，為填補空窗期，澳洲可能先向美國租用潛艦。圖為美國洛杉磯級攻擊潛艦「奧克拉荷馬城號」8月19日返回美國關島海軍基地資料照片。（美聯社）

法國瑞士 否認取消總統會晤

法國繼被澳洲解除潛艦合約後，與瑞士的戰機採購案又破局。瑞士決定購買美國而非法國戰機，傳出法國因此不滿而取消原定11月登場的兩國總統會晤。

有外交消息人士稱，巴黎指控瑞士國防部在決定購買美國製戰機後，仍然繼續與法國飆風戰機製造商達梭等製造商談判，因此取消會議。針對相關報導，法國政府和瑞士總統兼經濟部長帕梅林的經濟部辦公室，均否認會議正式取消，強調日程尚未安排完成。