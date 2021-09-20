一場空…6巴勒斯坦囚犯「湯匙越獄」 以色列全擒回

以色列北部戒備森嚴的吉爾波監獄6日發生大規模的逃獄事件，目前6人已全數回籠，圖為其中一名囚犯。（路透）

6名巴勒斯坦 囚犯靠著一根湯匙挖出隧道、逃脫戒備森嚴的以色列監獄 之後，最後2人今天落網，6人如今已全數遭以軍逮捕回籠。

路透報導，這6名巴勒斯坦人全是因為攻擊以色列而入監，6日利用湯匙這類基本工具逃脫監獄之後，成了許多巴人心目中的英雄，也讓以色列維安機構顏面盡失。

以色列傾盡全力、出動所有維安工具來緝捕越獄的這6人，包括派出無人機、在路口架設檢查哨，甚至派軍人前往多名越獄犯成長的哲寧市（Jenin）。

搜捕行動持續了近兩周，其中4名逃犯上周在以色列北部、居民以阿拉伯族裔居大多數的城市拿撒勒（Nazareth）附近被捕。

以色列國防軍今天在推特發文說，「安全部隊根據精確情報採取明確行動，包圍最後兩名越獄的巴勒斯坦人」，兩人最後投降。

以色列北部戒備森嚴的吉爾波監獄6日發生大規模的逃獄事件，目前6人已全數回籠，圖為其中兩名囚犯。（路透）

35歲的卡馬吉（Ayham Kamamji）和26歲的殷菲亞（Munadel Infeiat）均是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（The Palestine Islamic Jihad, PIJ）成員。

以色列國防軍在簡短聲明中說，他們是在約旦河西岸哲寧市與反恐部隊的聯合任務中，逮捕到這兩人。聲明中沒有其他細節，僅說這些人「目前正接受盤問」。

據當地居民說，以軍今天突襲哲寧市時與當地的巴勒斯坦人爆發衝突。上傳社群媒體的影片顯示，以軍裝甲車輛進入市區時，巴勒斯坦人點燃一根根的爆竹。