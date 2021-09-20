選前逮捕政敵、禁參選 普亭政黨料續掌俄國會

俄羅斯 為期3天的國會大選投票 今天進入最後一天，在克里姆林宮多數批評者早被禁止參選的情況下，總統普亭所屬「團結俄羅斯黨」準備續保國會多數。

這場國會與地方選舉投票前，俄國當局關押國內最知名的普亭政敵納瓦尼 ，並以「極端分子」為由查禁納瓦尼所屬組織，前所未見地取締反對派。本周末選舉前，納瓦尼幾個最大盟友都已被捕或逃到海外，與納瓦尼有關組織不得參選。審查與灌票等傳言滿天飛，也讓這場選舉蒙上陰影。

有民眾表示：「這基本上不是選舉，人們實際上沒有選擇。」

「團結俄羅斯黨」在450席的俄國下院「國家院」占有近四分之三席次，靠著這樣的多數，克宮去年順利通過憲法改革，讓普亭可在2024年結束總統任期後再選兩任，或許能一路手握大權直到2036年。

納瓦尼本周在部落格對支持者說：「如果團結俄羅斯黨做到了（勝選），我國預料會再經歷5年貧窮、5年壓制、5年的失落。」

此外，政治風險諮詢機構Teneo Intelligence中歐與東歐顧問涂爾薩，在選前一份研究報告中指出，選舉結果「預示著更多威權主義」，「克里姆林宮的目標是保住憲法上的多數席位、確保投票合法性並避免選後的大規模抗議。選後內閣或政府政策方向不太可能發生重大變化。」