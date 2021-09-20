加拿大國會大選 在野政黨勢力坐大 中加關係更緊張

加拿大現任總理杜魯多19日在安大略省卯足全力拉抬選情。（路透）

加拿大 20日舉行國會大選，民調 顯示，現任總理杜魯多 所屬的自由黨與主要對手保守黨，雙方支持度不分軒輊，顯示對中國態度較強硬的在野政黨勢力逐漸坐大，可能令中加關係更趨緊張。

此外，這次選舉華裔參選意願大減，全國僅約20人參選，比起上屆有41名華裔參選，少了一半。學者分析，除中加關係低迷外，疫情令種族歧視問題惡化也是主要原因。

路透報導，49歲的杜魯多提前兩年發動國會改選，希望取得於2019年喪失的國會多數。杜魯多2015年首次就任總理。因選民不滿提前改選，杜魯多起初的穩定領先優勢不再，民調顯示，自由黨與主要對手、右翼的保守黨支持度都達不到38%，這是取得多數席次的必要門檻。

選前最後一天衝刺，杜魯多打算從加拿大的彼端橫掃至另一端，總計約跨越2800英里（約4500公里），把握每分每秒積極動員。為了因應疫情，他領導的政府累計創紀錄債務。 另一方面，保守黨領袖歐圖爾則計畫整天在加拿大最大城多倫多附近的選區催票，這是任何政黨尋求贏得執政的關鍵所在。

選前最後階段的民調顯示，自由黨與保守黨的支持度大約都在32%上下。如此對於基本盤集中在大城市的自由黨比較有利，而加拿大西部與人口較稀少的鄉間，則是保守黨的票倉。

不過民調也反映，本次選舉沒有政黨能拿下170席，成為國會最大黨。民調網站338Canada預測，自由黨約可拿下147席，比保守黨多20席，但比目前所占的155席還要少。而CBC推測，執政黨有六成機會連任，但仍必須組少數派政府。而印度裔辛格領導的中間偏左新民主黨，可望贏得逾30席，躍升為第三大黨。

保守黨領袖歐圖爾在加拿大最大城多倫多附近的選區催票。 （路透）

此外，本次選舉在中加關係緊張的態勢下舉行，在野政黨紛紛批評杜魯多政府對中立場「軟弱」，歐圖爾質疑加拿大因此被排除在「AUKUS」之外，表示當選後將提出對中強硬的態度；新民主黨則強調「將以強有力和連貫的戰略對抗中國，捍衛加拿大的利益」。有專家分析，若自由黨繼續執政，勢必得闡明對中戰略，以免再被指對中軟弱。