2030年恐升溫2.7℃ 聯合國：全球走向「災難道路」

「聯合國 氣候變化框架公約」（UNFCCC）最新報告指出，按照目前碳排放趨勢，全球氣溫到2030年將較工業革命前上升攝氏2.7度，遠超「巴黎協定」訂下不超過攝氏1.5度的目標。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）形容，減排失敗正讓全球走上「災難的道路」，呼籲各國團結應對氣候變化問題。

古特瑞斯在主要經濟體能源及氣候論壇發表談話稱，若要在2050年實現碳中和，到2030年全球碳排放需削減45%。然而按目前趨勢，排放量料不跌反升，較2010年水平增加16%。

報告還指出，逾70國未就遏止升溫擬定計畫；古特雷斯敦促各國各自積極承擔責任，尤其發達國家需落實承諾，每年向發展中國 家提供至少1000億美元資金應對氣候變化，並協助發展中國家提高氣候適應能力。

聯合國日前公布與Force For Good基金會合作進行的研究報告，顯示在應對氣候變化及貧富差距等問題上，聯國正面臨100萬億美元資金缺口。報告指出，除非在2030年前將每年佔全球經濟產能10%資金，用於應對氣候變化等問題，否則聯合國將無法實現有關目標。

另外，美國與歐盟、英國17日宣布，將以2020年為基準，未來10年削減至少30%人為排放甲烷。若能達到，可使2040年代的全球氣溫較目前預計低0.2℃。世界15大甲烷排放國之中，阿根廷、印尼、義大利和墨西哥都簽署承諾，加納和伊拉克也已表明有意加入。甲烷對全球暖化的短期影響，大於二氧化碳80倍。

北韓 初秋下冰雹 稻米恐大幅減收

此外，北韓近日受異常氣候影響，初秋時節降下直徑4公分冰雹，加上狂風暴雨肆虐，稻米收穫量可能因此減少5到6成，甚至9成。北韓長期面臨食糧不足問題，繼去年颱風不斷及梅雨期異常導致農穫量大減，今年在將進入收穫期之際，又出現異常氣象，可能使北韓糧食問題雪上加霜。