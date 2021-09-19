我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒：AUKUS細節在G7上商定 馬克宏全不知情

湯匙越獄一場空 以色列捉回最後2名巴勒斯坦逃犯

2030年恐升溫2.7℃ 聯合國：全球走向「災難道路」

編譯中心／綜合18日電

聯合國氣候變化框架公約」（UNFCCC）最新報告指出，按照目前碳排放趨勢，全球氣溫到2030年將較工業革命前上升攝氏2.7度，遠超「巴黎協定」訂下不超過攝氏1.5度的目標。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）形容，減排失敗正讓全球走上「災難的道路」，呼籲各國團結應對氣候變化問題。

古特瑞斯在主要經濟體能源及氣候論壇發表談話稱，若要在2050年實現碳中和，到2030年全球碳排放需削減45%。然而按目前趨勢，排放量料不跌反升，較2010年水平增加16%。

報告還指出，逾70國未就遏止升溫擬定計畫；古特雷斯敦促各國各自積極承擔責任，尤其發達國家需落實承諾，每年向發展中國家提供至少1000億美元資金應對氣候變化，並協助發展中國家提高氣候適應能力。

聯合國日前公布與Force For Good基金會合作進行的研究報告，顯示在應對氣候變化及貧富差距等問題上，聯國正面臨100萬億美元資金缺口。報告指出，除非在2030年前將每年佔全球經濟產能10%資金，用於應對氣候變化等問題，否則聯合國將無法實現有關目標。

另外，美國與歐盟、英國17日宣布，將以2020年為基準，未來10年削減至少30%人為排放甲烷。若能達到，可使2040年代的全球氣溫較目前預計低0.2℃。世界15大甲烷排放國之中，阿根廷、印尼、義大利和墨西哥都簽署承諾，加納和伊拉克也已表明有意加入。甲烷對全球暖化的短期影響，大於二氧化碳80倍。

北韓初秋下冰雹 稻米恐大幅減收

此外，北韓近日受異常氣候影響，初秋時節降下直徑4公分冰雹，加上狂風暴雨肆虐，稻米收穫量可能因此減少5到6成，甚至9成。北韓長期面臨食糧不足問題，繼去年颱風不斷及梅雨期異常導致農穫量大減，今年在將進入收穫期之際，又出現異常氣象，可能使北韓糧食問題雪上加霜。

北韓 聯合國 中國

上一則

斥資1652萬元 包裹藝術家遺作 幫法國凱旋門「穿外套」

下一則

神學士未開放女性中學教育 「准上大學」恐成空話

延伸閱讀

駐紐約台北經文處長：中國霸凌台灣 世界正在覺醒

駐紐約台北經文處長：中國霸凌台灣 世界正在覺醒
聯合國大會將登場 全球百位領導人疫情下訪美

聯合國大會將登場 全球百位領導人疫情下訪美
巴西總統堅持不打疫苗 就是要出席聯合國大會

巴西總統堅持不打疫苗 就是要出席聯合國大會
寄望聯合國解決阿富汗困境 秘書長：幻想

寄望聯合國解決阿富汗困境 秘書長：幻想

熱門新聞

美國佛州清水海生館一名女飼育員艾希莉．里斯2006年9月正照顧一隻瓶鼻海豚。美聯社

調情、輕咬、摩擦…雄海豚迷戀女研究助理 分離後絕望輕生

2021-09-17 11:20
西伯利亞冷杉。(取材自維基百科)

西伯利亞冷杉含「長生不老藥」科學家首次發現

2021-09-14 04:35
神學士在杜斯坦的豪宅裡留影。(Getty Images)

神學士戰士進駐阿富汗前軍閥豪宅 形成強烈對比

2021-09-12 12:58
科學家發現，竂國北部石灰岩洞內蹄鼻蝠身上的冠狀病毒，與造成人類大流行的新冠病毒有一個關鍵的共同特點，使科學家更接近找到新冠病毒的源頭。(取材自愛爾蘭野生動物基金會)

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

2021-09-19 00:17
在9日的建政73周年閱兵典禮結束後，北韓領導人金正恩（中）和夫人李雪主（左三）一起參謁安放金日成、金正日遺體的錦繡山太陽宮。(路透)

金正恩有12替身？專家：出席閱兵非本人 北韓恐已政變

2021-09-11 04:20
阿富汗前副總統沙雷在神學士奪權後自稱是阿富汗合法看守總統。Getty Images

神學士在自稱阿富汗總統家中 發現600萬美元和15塊金條

2021-09-13 14:21

超人氣

更多 >
習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說
張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力

張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力
中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對

中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對
大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調
新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點