英國斥資2.3億美元 打造新核潛艦 超越「機敏級」

目前英國海軍擁有4艘機敏級核潛艦，圖為「伏擊號」 HMS Ambush。（取材自維基百科）

英國 、美國、澳洲 近日宣布成立新三方安全聯盟「AUKUS 」，外界最關注的AUKUS合作項目包括英美將協助澳洲打造至少8艘核動力潛艦。其實，英國海軍也正著手打造新一代核動力獵殺潛艦（hunter-killer submarine），預計在2050年以前投入部署，替代原來的7艘、目前仍持續交付的「機敏級」（Astute class）核潛艦。

英國國防大臣華勒斯17日宣布，與勞斯萊斯及技術合作夥伴英國航太公司（BAE），簽署總值1.7億英鎊（約2.33億美元）的兩份合約，研發及製造新一代核動力潛艦。據悉，勞斯萊斯將負責研發新潛艦核反應器，BAE則負責專注設計和建造。

華勒斯表示，合約意味著「英國海軍潛艦開啟新一段旅途」。皇家海軍表示，未來3年，350名設計師、工程師和造船工人將從事新一代潛艦的設計和概念，以便幫助英國政府打造理想的潛艦。

目前英國海軍擁有4艘機敏級核潛艦，最新一艘「無畏號」（HMS Audacious）將於下周服役；第5艘「安森號」（HMS Anson）正接受最後階段的試驗，另外兩艘潛艦也基本完工。據悉，總共7艘機敏級核潛艦將在2026年前全數服役，預計至少服役25年至本世紀中葉。

而英美兩國15日宣布將協助澳洲開發核動力潛艦，據悉澳方將打造至少8艘。而美英澳三方將在未來18個月內敲定，澳洲核潛艦要採用美國「維吉尼亞級」攻擊潛艦，還是英國機敏級潛艦。

「海軍瞭望」分析，有鑑於英國正在發展新一代獵殺潛艦，透過英澳合作設計，未來澳洲史上首批核動力潛艦的性能可望超越英國「機敏級」，確保「AUKUS」持續因應印太區域安全挑戰的實力。