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AUKUS排除加拿大 在野批「遭盟友拋棄」杜魯多選情緊繃

編譯中心／綜合18日電
加拿大總理杜魯多18日在安大略省拉票。（路透）
加拿大總理杜魯多18日在安大略省拉票。（路透）

美英澳三國15日宣布成立「AUKUS」，然而同為「五眼聯盟」成員國的加拿大、紐西蘭卻被排除在外。加拿大政府對此表示「驚訝」，稱事前毫不知情而此事更重創總理杜魯多的選情，反對黨領袖歐圖爾表示，此事證明在杜魯多的領導下，加拿大在盟國眼中重要性銳減；他矢言勝選後將積極爭取加入AUKUS。

衛報、加拿大郵報報導，加拿大政府外交、情報和國防部門的三名官員17日表示，當局不僅沒有就成立「AUKUS」參與討論，事前也毫不知情。「AUKUS」宣布成立前不久，英國及澳洲的國防部長向加拿大防長薩詹通報該決定，外交部長加諾則接到澳洲外長佩恩的電話。

加拿大國內對此輿論不斷，在野黨批評杜魯多的領導，導致加國遭到盟友拋棄。新民主黨領袖辛格表示，「AUKUS」是對中國進一步施壓的「可能途徑」，2018年底遭中國以國家安全罪名擄為「人質外交」籌碼的加國公民或許有機會因此獲釋；杜魯多卻把心思都放在選舉，這是「這場選舉不該舉行的另一個理由」。

杜魯多則淡化「AUKUS」的重要性，稱它是「一項核潛艦協議」，只是美國向澳洲出售核動力潛艇的一種方式，而「加拿大當前或短期間都不準備買。澳洲不一樣。」

加拿大總理杜魯多17日前往安大略省約克區列治文山市競選分部，和支持者相互打氣。（...
加拿大總理杜魯多17日前往安大略省約克區列治文山市競選分部，和支持者相互打氣。（路透）

但專精國際安全的加國卡爾頓大學副教授卡文（Stephanie Carvin）認為，澳洲透過AUKUS將取得英、美協助建造核潛艦的能力，加強經營印度─太平洋地區，「在和盟國來往的戰略方式上，加拿大真的一直很失敗。因為我們不露臉」。他認為，這對加國安全非常不利。

49歲的杜魯多於8月15日宣布，原訂最遲於2023年10月舉行的聯邦大選，提前於本月20日展開，以取得國會多數席位。先前他領導的少數政府需要在野黨支持才能通過法案，但如今他的總理大位也可能不保。

選前民調顯示，杜魯多所屬的自由黨與歐圖爾領導的保守黨支持度不分軒輊，根據18日公布，由加拿大電視和環球郵報委託民調機構所做的最新民調，自由黨支持度31.3％，保守黨29.2％，這意味拉高投票率至關重要。從過往經驗看來，低投票率對保守黨較有利。此外，新民主黨支持度為20.9％。

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