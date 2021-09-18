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共同社民調：近半自民黨黨員稱河野太郎最適任總裁

編譯羅方妤／即時報導
日本自民黨總裁候選人、行政改革擔當大臣河野太郎。路透
日本自民黨總裁候選人、行政改革擔當大臣河野太郎。路透

日本共同社17、18日電話訪問自民黨黨員，製作最新調查顯示，48.6%的受訪者認為4名總裁候選人中，行政改革擔當大臣河野太郎最適合擔任總裁，將近一半黨員看好河野，大勝前外務大臣岸田文雄18.5%。其餘候選人支持度依序是，前總務大臣高市早苗的15.7%，及自民黨代理幹事長野田聖子的3.3%。

中央社／東京18日綜合外電報導

決定日本新任首相由誰接任的自民黨總裁（黨主席）選舉起跑，根據日本共同社針對自民黨員所做最新民調，行政改革擔當大臣河野太郎獲48.6%受訪者支持居冠，遙遙領先其他對手。

自民黨總裁選舉預計29日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

共同社17日及18日針對自民黨員進行電話民調，被問到「最適合擔任新總裁的人選」，河野太郎獲48.6%受訪者青睞居冠、自民黨前政務調查會長岸田文雄以18.5%次之、前總務大臣高市早苗以15.7%排名第3，最後一名是前總務大臣野田聖子3.3%。

共同社這次所進行的固定電話民調，共獲1028人回答。

談到最期待下任首相解決的課題，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫對策以26.8%居冠、經濟對策以24.2%次之、外交及安全保障以19.4%排名第3。

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