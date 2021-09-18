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俄國選舉 反對派配票App遭谷歌、蘋果下架

編譯中心╱綜合17日電
俄羅斯反對派的配票應用程式，Google和蘋果公司先後下架。（路透）
俄羅斯反對派的配票應用程式，Google和蘋果公司先後下架。（路透）

俄羅斯17日展開為期3天的國會選舉投票，由遠東地區打頭陣。不過，當局先前大舉打壓反對派，克林姆林宮最重要的批評者們都被禁止參選；反對派原擬透過「配票App」指導選民投票，克宮則批評程式「違法」和「完全挑釁」，在官方施壓下，Google（谷歌）和蘋果公司17日先後下架相關程式。

明報引述路透、BBC報導指出，反對派納瓦爾尼的不少盟友6月被法院裁定為「非法」極端分子，禁止參加選舉，於是他們利用Google和蘋果的應用程式，向選民提供投票策略，謀求削弱普亭所屬的執政「統一俄羅斯黨」候選人的當選機會。

報導稱，俄國通訊監管人員、聯邦委員會（上議院）執政黨議員等日前均曾以罰款和刑事檢控等嚴重後果，威嚇Google和蘋果刪除該程式。俄羅斯外交部更指稱該程式的開發者跟美國五角大樓有聯繫，上周傳召過美國大使投訴兩家公司干預俄國內政。到17日投票日早上，Google和蘋果的應用程式商店將程式下架。兩家公司均未回應下架相關問題。

路透也證實找不到相關程式，也用不了原已下載的版本，惟稱有一些激進分子使用虛擬專用網絡（VPN）繞過限制，仍可下載和使用該程式。

俄羅斯17日起舉行的國會及地方選舉，將持續至19日結束。在疫情肆虐下，選民可選擇...
俄羅斯17日起舉行的國會及地方選舉，將持續至19日結束。在疫情肆虐下，選民可選擇在住家投票(圖)，由選舉人員登門受理。（路透）

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