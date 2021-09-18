我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美誤炸阿富汗平民 倖存者：光道歉不夠 要懲罰主事者

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

衛星圖曝光 北韓擴建核設施 估產量增25%

編譯中心╱綜合17日電
美國專家研究9月14日（下圖）衛星圖片，跟8月3日（上圖）同一位置的圖片對比後，發現北韓寧邊既有濃縮鈾工廠外，出現了加建了外牆、似為擴充廠房用的空間，而同時挪走了原有5個冷卻組件。（Getty Images）
美國專家研究9月14日（下圖）衛星圖片，跟8月3日（上圖）同一位置的圖片對比後，發現北韓寧邊既有濃縮鈾工廠外，出現了加建了外牆、似為擴充廠房用的空間，而同時挪走了原有5個冷卻組件。（Getty Images）

美國有線電視新聞網（CNN）取得的最新衛星照片顯示，北韓正在擴建關鍵設施以增加核武用的濃縮鈾產量。美國專家指出，估計產量將提升25%。

商用衛星影像公司Maxar本周稍早拍攝的畫面顯示，位於寧邊核子研究中心的一座生產濃縮鈾工廠近幾星期正在擴建；同時在8月25日至9月1日間拆卸了控制內部溫度的冷凍組件。

美國加州密德伯里國際研究學院東亞禁止核武擴散計畫主任路易斯表示，這些改變可使北韓武器級核子原料的產量提升25%。他說：「寧邊最近的擴建，可能反映出北韓打算增加生產製造武器所需的核原料。」並指出正在進行的施工，與先前致力於增加設施占地的作法一致，目的都是為了容納更多離心機，並且每年提煉更多的鈾。

路易斯指出：「新增的區域有1000平方公尺，足以再容納1000台離心機。新增的1000台離心機，將使工廠生產高濃縮鈾的能力提升25%。」

他告訴CNN，如果北韓升級那座工廠目前使用的離心機規格，「可能會大幅提高工廠的產能」。

兩名熟知內情的消息來源表示，美國官員已知悉目前寧邊濃縮鈾工廠的動態，並坦承事態的發展可能顯示，北韓打算增加武器級鈾的產量。

另方面，北韓日前宣稱本月11日與12日試射新型長程巡弋飛彈成功，命中1500公里的目標。不過日媒報導，日本政府研判北韓兩次試射應該都失敗，飛彈極可能到達目標前就在途中墜落。

北韓 美國 加州

上一則

歐洲首例 義大利強制上班出示疫苗護照

下一則

4強爭自民黨魁 派系不站隊 變數大勝負難料

延伸閱讀

最新衛星影像 CNN：北韓正擴建武器級濃縮鈾生產設施

最新衛星影像 CNN：北韓正擴建武器級濃縮鈾生產設施
北韓試射短程彈道飛彈 新設「鐵路機動導彈團」首曝光

北韓試射短程彈道飛彈 新設「鐵路機動導彈團」首曝光
文在寅稱北韓挑釁 金與正批破壞兩韓關係

文在寅稱北韓挑釁 金與正批破壞兩韓關係
北韓此時宣布試射長程巡弋飛彈 施壓兩場會議

北韓此時宣布試射長程巡弋飛彈 施壓兩場會議

熱門新聞

美國佛州清水海生館一名女飼育員艾希莉．里斯2006年9月正照顧一隻瓶鼻海豚。美聯社

調情、輕咬、摩擦…雄海豚迷戀女研究助理 分離後絕望輕生

2021-09-17 11:20
西伯利亞冷杉。(取材自維基百科)

西伯利亞冷杉含「長生不老藥」科學家首次發現

2021-09-14 04:35
在9日的建政73周年閱兵典禮結束後，北韓領導人金正恩（中）和夫人李雪主（左三）一起參謁安放金日成、金正日遺體的錦繡山太陽宮。(路透)

金正恩有12替身？專家：出席閱兵非本人 北韓恐已政變

2021-09-11 04:20
神學士在杜斯坦的豪宅裡留影。(Getty Images)

神學士戰士進駐阿富汗前軍閥豪宅 形成強烈對比

2021-09-12 12:58
英國北愛爾蘭56歲婦人洛瑞 2013年買意外中了樂透，贏得將近2700萬英鎊，但是多年來卻從未讓她開心，更宣稱「樂透毀了她的生活」，如今被發現在自家身亡。(影片截圖)

「樂透毀了我的生活」英國3千萬頭獎得主身亡

2021-09-02 23:35
阿富汗前副總統沙雷在神學士奪權後自稱是阿富汗合法看守總統。Getty Images

神學士在自稱阿富汗總統家中 發現600萬美元和15塊金條

2021-09-13 14:21

超人氣

更多 >
停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？
15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄
護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元

護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元
助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議

助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議