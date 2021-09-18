衛星圖曝光 北韓擴建核設施 估產量增25%
據美國有線電視新聞網（CNN）取得的最新衛星照片顯示，北韓正在擴建關鍵設施以增加核武用的濃縮鈾產量。美國專家指出，估計產量將提升25%。
商用衛星影像公司Maxar本周稍早拍攝的畫面顯示，位於寧邊核子研究中心的一座生產濃縮鈾工廠近幾星期正在擴建；同時在8月25日至9月1日間拆卸了控制內部溫度的冷凍組件。
美國加州密德伯里國際研究學院東亞禁止核武擴散計畫主任路易斯表示，這些改變可使北韓武器級核子原料的產量提升25%。他說：「寧邊最近的擴建，可能反映出北韓打算增加生產製造武器所需的核原料。」並指出正在進行的施工，與先前致力於增加設施占地的作法一致，目的都是為了容納更多離心機，並且每年提煉更多的鈾。
路易斯指出：「新增的區域有1000平方公尺，足以再容納1000台離心機。新增的1000台離心機，將使工廠生產高濃縮鈾的能力提升25%。」
他告訴CNN，如果北韓升級那座工廠目前使用的離心機規格，「可能會大幅提高工廠的產能」。
兩名熟知內情的消息來源表示，美國官員已知悉目前寧邊濃縮鈾工廠的動態，並坦承事態的發展可能顯示，北韓打算增加武器級鈾的產量。
另方面，北韓日前宣稱本月11日與12日試射新型長程巡弋飛彈成功，命中1500公里的目標。不過日媒報導，日本政府研判北韓兩次試射應該都失敗，飛彈極可能到達目標前就在途中墜落。
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