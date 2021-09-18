衛星圖曝光 北韓擴建核設施 估產量增25%

美國專家研究9月14日（下圖）衛星圖片，跟8月3日（上圖）同一位置的圖片對比後，發現北韓寧邊既有濃縮鈾工廠外，出現了加建了外牆、似為擴充廠房用的空間，而同時挪走了原有5個冷卻組件。（Getty Images）

據美國 有線電視新聞網（CNN）取得的最新衛星照片顯示，北韓 正在擴建關鍵設施以增加核武用的濃縮鈾產量。美國專家指出，估計產量將提升25%。

商用衛星影像公司Maxar本周稍早拍攝的畫面顯示，位於寧邊核子研究中心的一座生產濃縮鈾工廠近幾星期正在擴建；同時在8月25日至9月1日間拆卸了控制內部溫度的冷凍組件。

美國加州 密德伯里國際研究學院東亞禁止核武擴散計畫主任路易斯表示，這些改變可使北韓武器級核子原料的產量提升25%。他說：「寧邊最近的擴建，可能反映出北韓打算增加生產製造武器所需的核原料。」並指出正在進行的施工，與先前致力於增加設施占地的作法一致，目的都是為了容納更多離心機，並且每年提煉更多的鈾。

路易斯指出：「新增的區域有1000平方公尺，足以再容納1000台離心機。新增的1000台離心機，將使工廠生產高濃縮鈾的能力提升25%。」

他告訴CNN，如果北韓升級那座工廠目前使用的離心機規格，「可能會大幅提高工廠的產能」。

兩名熟知內情的消息來源表示，美國官員已知悉目前寧邊濃縮鈾工廠的動態，並坦承事態的發展可能顯示，北韓打算增加武器級鈾的產量。

另方面，北韓日前宣稱本月11日與12日試射新型長程巡弋飛彈成功，命中1500公里的目標。不過日媒報導，日本政府研判北韓兩次試射應該都失敗，飛彈極可能到達目標前就在途中墜落。