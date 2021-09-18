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黨內有共識 對中對台政策不變

記者 雷光涵

日本自民黨17日公告四名總裁（黨主席）候選人。日本前駐美大使藤崎一郎對華爾街日報說，美國的對中立場及北京政府對台灣施壓行為，牽動首相菅義偉的立場，「新任自民黨黨魁不會改變對中國大陸或台灣的政策」。

東大教授松田康博接受自由亞洲電台訪問時說，岸田文雄及河野太郎總裁候選人，對台灣都不熱絡。而且，日台交流一般由官房長官主導，未來發展要看下任官房長官是誰。但他認為，要更上一層樓、提高到安保的層級有困難。

美中關係緊張且台海局勢日益嚴峻，對中國大陸立場及安保政策也是本次自民黨黨魁選舉焦點。無論過去是對中鴿派或鷹派，國際環境的變化，令候選人們普遍傾向對中強硬。

日媒指出，儘管較早確定參選的岸田文雄、河野太郎、高市早苗等三人齊聲表明抗中立場，仍有輕重緩急之差。

擔任外務大臣長達四年七個月的岸田文雄，宣布參選以後「人設」大變。過去被視為是黨內對中的鴿派，這次說，如果當選，會將抗衡中國大陸為首要任務。

岸田談及台海穩定、香港民主、維吾爾族人權等問題，並要增設「人權問題官」，引來北京極大反彈。中國大陸官媒環球時報引用學者的話說，岸田「碰瓷式」挑釁中國大陸的言論，是為了爭取自民黨內選票及民眾支持，是競選語言。

保守派的高市早苗主張強化經濟安全保障及日本的國防能力，承諾制定新法反制網路攻擊、防止先進技術外洩等，以中國大陸為假想敵。她年年參拜靖國神社，表明接任首相的話，仍會基於「宗教自由」持續前往。

行政改革大臣河野太郎在擔任防衛大臣時說，中國大陸已成為日本的安全威脅。今年8月出版的新書中也說，為對付急速擴張軍事能力的中國大陸，應維持並強化日美同盟，尋求有共同價值觀的亞洲各國建立同盟組織。

中國大陸問題全球研究所所長、筑波大學名譽教授遠藤譽認為，在候選人中，中國大陸官媒對河野釋出最大善意。

日本經濟新聞指出，比起下屆首相是誰，北京方面更在乎自民黨幹事長「親中派」的二階俊博選後能保有多少影響力。二階應該是目前中國大陸最信任的日本政壇人物。

不過黨內對二階不滿的人多，新任黨魁恐不會讓二階續任。若二階被擠到決策圈外，對北京方面是莫大打擊。

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