北韓用火車機動載飛彈發射 專家：美國要頭大了

北韓今年成立鐵路機動導彈團，能從火車上發射飛彈，此次是首度對外公開演習，但國家領導人金正恩並未親自到場視察。(路透)

北韓 15日試射兩枚彈道飛彈 ，係由鐵路機動載具所發射。美國軍事分析師特雷維西克（Joseph Trevithick）指出，這類載具將讓北韓能用相對便宜的手段，降低遭美韓等對手先制打擊或反擊的可能性。

北韓官媒中央通信社報導，該國15日試射兩枚彈道飛彈的行動，是由今年才剛組建的「鐵路機動飛彈團」執行，目的為測試新型鐵路飛彈系統；親赴現場督導的北韓人民軍總參謀長朴正天指出，這類系統是一種有效的反擊手段，未來預計將該單位擴增為旅級編制，並根據北韓地理條件和實際情況繼續完善相關戰術。

南韓 媒體韓聯社轉述，北韓今年成立鐵路機動導彈團，此次是首度對外公開該部隊的演習。由北韓政治局常務委員朴正天現場指導訓練，國家領導人金正恩並未親自到場。

報導指出，北韓部署「鐵路機動導彈系統」在加強國家戰爭遏制力方面具有重大意義，此次訓練的主要目的在於確認首次部署的鐵路機動導彈系統實用性，突擊檢查新組建導彈團的備戰狀態、火力任務執行能力與熟練實戰行動程序。

南韓軍方指出，北韓15日兩度向朝鮮半島東部海域發射兩枚短程彈道飛彈，飛行距離約800公里，最高高度則為60公里。(路透)

南韓軍方指出，北韓分別於15日下午12時34分與39分左右，自平安南道陽德郡一帶，向朝鮮半島東部海域發射2枚短程彈道飛彈，飛行距離約800公里，最高高度則為60公里。日本防衛大臣岸信夫則表示，其中一枚飛彈已落在日本的專屬經濟區海域內。南韓總統府青瓦台同一天宣布稍晚也宣布，潛艦「島山安昌浩」號成功試射國產潛射彈道飛彈，形成極不尋常的南北韓同日試射飛彈。

美國軍事分析師特雷維西克表示，北韓多年來在國內鋪設大量鐵路，發展鐵路機動飛彈系統並不讓人意外；且朝鮮半島環境多山，讓北韓鐵路機動飛彈單位在能迅速移動的同時，也可以將大量隧道當作現成的堅固掩體，增加敵方部隊搜索和摧毀飛彈載具的困難度，有效提升對美國和南韓的嚇阻能力，美國可能要頭大了。

他還說，從北韓發布的照片來看，其本次試射的可能是KN-23彈道飛彈，因為該彈外型十分類似俄羅斯製的9K720「伊斯坎達爾M」彈道飛彈；不過，南韓和日本先前估計KN-23的射程約為450公里，北韓3月則聲稱改良型KN-23飛行了約600公里，但這次試射卻飛行達800公里，顯示該武器的射程可能遠超估計。