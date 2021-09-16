中外長訪韓時 南北韓同日試射飛彈 嗅出「2異狀」

一名男子15日在首爾火車站看新聞報導北韓射飛彈。（Getty Images）

南韓 與北韓 15日不約而同試射彈道飛彈，北韓中午時分向朝鮮半島東部海域試射兩枚短程飛彈，接著南韓宣布當日下午成功試射自行研發的潛射彈道飛彈（SLBM）。北韓選在中國外交部長王毅訪問南韓之際試射飛彈，以及南韓高調宣傳潛射飛彈，皆不尋常，兩韓領導人還隔空互罵。

北韓於15日中午約12時30分發射兩枚短程彈道飛彈，飛行距離約800公里，最大高度約60公里；日本 防衛省相關人員對媒體表示，推定飛彈落點是在日本專屬經濟區（EEZ）內側的日本海。日本首相菅義偉說：「此舉威脅我國及區域的和平與穩定，我們強烈抗議並嚴正譴責。」海上保安廳表示無飛機或船隻受害。

這是北韓今年第五次試射飛彈，且在11日及12日也分別成功試射新型長程巡弋飛彈，專家認為這款飛彈應可配備核彈頭。

南韓15日成功試射潛射彈道飛彈。（Getty Images）

另一方面，南韓15日下午也在國產的3000噸級潛艦「島山安昌浩」號進行水下試射，潛射飛彈成功擊中目標，是全球第七個成功發射潛射飛彈的國家。青瓦台指出，潛射飛彈可望幫助南韓抵禦外來威脅，加強自主防衛並促進朝鮮半島和平。

南韓總統文在寅參觀試射，並批評北韓發射短程飛彈是「挑釁」。北韓領導人金正恩胞妹金與正立刻回批，稱文在寅中傷北韓，發言不合邏輯，「他們射飛彈就是維護和平，我們射飛彈就是威脅和平」。

與此同時，中國外長王毅14日抵達南韓，15日會見文在寅。北韓選在此時試射飛彈，對中日韓作出挑釁之舉，尤其是不給向來支持平壤的北京面子，不太尋常。另一不尋常之處是南韓有別以往，高調宣布潛射飛彈研發成功，可能進一步刺激北韓。