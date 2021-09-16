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文在寅會王毅 盼中國維護朝鮮半島和平

記者羅印冲、呂佳蓉／綜合15日電
中國國務委員兼外長王毅（左）15日會見南韓總統文在寅（右）。（取材自中國外交部網站）
中國國務委員兼外長王毅（左）15日會見南韓總統文在寅（右）。（取材自中國外交部網站）

南韓總統文在寅15日在首爾會見中國國務委員兼外長王毅時說，韓方支持中方舉辦北京冬奧會，希望中方繼續維護朝鮮半島和平、實現半島無核化發揮建設性作用。而同時北韓試射兩枚短程彈道飛彈，中國外交部發言人趙立堅15日表示，「我們對這一事態表示關注。」

文在寅表示，希望以韓中建交30周年為契機，規畫下個30年兩國關係發展方向，開啟更加成熟的韓中關係。他並稱，「韓方支持中方舉辦北京冬奧會」。希望中方為維護半島和平、實現半島無核化發揮建設性作用。

而據中國外交部官網，文在寅請王毅轉達對中國國家主席習近平的問候，表示韓方高度重視韓中關係。王毅也轉達習近平對文在寅的問候，表示中方堅定支持半島南北雙方克服困難改善關係，將繼續為維護半島和平穩定。

在與南韓外長鄭義溶會談時，王毅提及加快發展戰略對接和自貿協定第二階段談判，加強積體電路、信息通訊、大數據等產業合作。中方讚賞韓方支持北京冬奧會，並支持韓方舉辦2024年江原冬青奧會。

王毅表示，中韓可加強在聯合國、20國集團、世貿組織等多邊框架和氣候變化、安理會改革等全球性問題上的合作，共同維護地區和全球產業鏈、供應鏈安全穩定，推動區域全面經濟夥伴協定如期生效，促進全球數據安全。

雙方還同意建立外長經常性溝通機制，盡快舉行兩國外交部門新一輪高級戰略對話和外交安全部門二加二對話。

王毅 中國 文在寅

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