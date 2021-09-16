英國內閣改組 新外相特拉斯曾警告全球「對中強硬」

英國國際貿易大臣特拉斯接替成為新任外相。（歐新社）

英國 首相強生今天進行內閣改組，力圖在國內擺脫新冠疫情之際，重新著重實現2019年競選承諾。其中外相改由國際貿易大臣特拉斯接任，她曾呼籲世界各國「對中國 強硬」。

英國內閣改組，在阿富汗 變天期間出國度假而遭受非議的外相拉布（Dominic Raab），改任司法大臣及副首相，由國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）接替成為新任外相。

上月阿富汗政府軍與神學士激戰之際，拉布去了希臘克里特島度假，直到15日喀布爾淪陷前幾小時他才返回崗位。據衛報報導，消息人士指出拉布有超過一周「基本上拒絕任何聯絡」，將職務全指派給外交部次長，導致協助安排撤離阿富汗前英軍翻譯員一事遭到延遲。

英國前外相拉布在阿富汗變天期間出國度假而遭受非議。(美聯社)

而接任外相的特拉斯以對中態度強硬受到關注，她曾經呼籲世界各國「對中國強硬」，並表示世界貿易組織（WTO）應該拒絕承認中國是發展中國家；她也批評中國對國有企業的「不公平」，要求其他國家施壓。

其他官員方面，屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）將接任新國際貿易大臣。教育大臣威廉森（Gavin Williamson）下台，由衛生部負責疫苗接種部署的政務次長查哈威（Nadhim Zahawi）接任。住房大臣詹里克（Robert Jenrick）去職，由內閣辦公室部長戈夫（Michael Gove）接任，前脫歐大臣巴克萊（Stephen Barclay）將接任新內閣辦公室部長。

數位、文化、媒體暨體育大臣陶敦（Oliver Dowden）下台，由衛生部次長多里斯（Nadine Dorries）接任。