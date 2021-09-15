我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

日自民黨大老石破茂確定不參選黨魁 派系將支持河野太郎

編譯莊蕙嘉／即時報導
日本自民黨前幹事長石破茂確定不參選黨魁，將支持河野太郎（圖）。 Getty Images
日本自民黨前幹事長石破茂確定不參選黨魁，將支持河野太郎（圖）。 Getty Images

日本NHK報導，執政黨自民黨前幹事長石破茂在派系會議中表示，決定不參選黨魁，他領導的石破派將支持新冠疫苗接種推進大臣河野太郎。

有分析家指出，石破雖然地方勢力雄厚，但不受議員歡迎，競選勝算很低，因此派系成員也不支持他參選。

中央社／東京15日綜合外電報導

距日本執政黨自民黨總裁選舉公告日倒數兩天，擁有高民調的自民黨前幹事長石破茂今天正式表態不參選，將支持行政改革擔當大臣河野太郎，「有志改革的勢力不該一分為二」。

自民黨總裁（黨主席）選舉預計本月17日公告、29日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

目前已正式表態參選的人選，從宣布時間先後來看，第一位是自民黨前政務調查會長岸田文雄，第二位是獲前首相安倍晉三力挺的前總務大臣高市早苗，第三位就是呼聲最高的行政改革擔當大臣河野太郎。

前總務大臣野田聖子雖然有意參選，但在尋求20位國會議員推薦方面並不順利，加上石破已表明不參選，這場選戰很可能由3人競逐總裁寶座。

日本放送協會（NHK）報導，石破今天在所屬黨內派閥石破派召開的總會上表明，自己不參選這次的自民黨總裁選舉，支持已表態參選的河野。

石破過去一段時間一直評估是否5度參選自民黨總裁，但未獲石破派多數同志相挺；他本人也在13日接受河野欲團結全黨的籲請。

讀賣新聞報導，石破下午在記者會上對外說明時表示，「因為希望改變自民黨，也為了回應希望改變政治的國民想法，有志改革的勢力不該一分為二，所以我做出這樣的決定」。

談到河野，石破說，「我與河野在改革志向、政治理念、對國家的危機感及對國家國民的使命感，都有共同的想法」。

日本自民黨前幹事長石破茂（圖）確定不參選黨魁，將支持河野太郎。 路透
日本自民黨前幹事長石破茂（圖）確定不參選黨魁，將支持河野太郎。 路透

日本 民調 開票

上一則

西伯利亞冷杉含不老藥 不須忍受運動和飢餓

下一則

新加坡即將面臨恐攻？內安局：查無實證

延伸閱讀

石破茂選不選 牽動自民黨總裁選戰策略與布局

石破茂選不選 牽動自民黨總裁選戰策略與布局
河野太郎宣布參選 三人爭日自民黨魁

河野太郎宣布參選 三人爭日自民黨魁
河野太郎10日將召開記者會 宣布參選自民黨總裁

河野太郎10日將召開記者會 宣布參選自民黨總裁
對手陣營分裂 河野太郎接日本首相勝算大增

對手陣營分裂 河野太郎接日本首相勝算大增

熱門新聞

西伯利亞冷杉。(取材自維基百科)

西伯利亞冷杉含「長生不老藥」科學家首次發現

2021-09-14 04:35
亞馬遜在墨西哥城市蒂華納(Tijuana)新建的倉庫。(Getty Images)

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

2021-09-14 12:47
英國北愛爾蘭56歲婦人洛瑞 2013年買意外中了樂透，贏得將近2700萬英鎊，但是多年來卻從未讓她開心，更宣稱「樂透毀了她的生活」，如今被發現在自家身亡。(影片截圖)

「樂透毀了我的生活」英國3千萬頭獎得主身亡

2021-09-02 23:35
在9日的建政73周年閱兵典禮結束後，北韓領導人金正恩（中）和夫人李雪主（左三）一起參謁安放金日成、金正日遺體的錦繡山太陽宮。(路透)

金正恩有12替身？專家：出席閱兵非本人 北韓恐已政變

2021-09-11 04:20
神學士在杜斯坦的豪宅裡留影。(Getty Images)

神學士戰士進駐阿富汗前軍閥豪宅 形成強烈對比

2021-09-12 12:58
日本真子公主（右）與未婚夫小室圭（左）婚後將定居美國。（路透）

日媒：真子公主最快10月登記結婚 將隨夫赴美

2021-09-08 10:09

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況