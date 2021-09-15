日自民黨大老石破茂確定不參選黨魁 派系將支持河野太郎

日本自民黨前幹事長石破茂確定不參選黨魁，將支持河野太郎（圖）。 Getty Images

日本 NHK報導，執政黨自民黨前幹事長石破茂在派系會議中表示，決定不參選黨魁，他領導的石破派將支持新冠疫苗接種推進大臣河野太郎。

有分析家指出，石破雖然地方勢力雄厚，但不受議員歡迎，競選勝算很低，因此派系成員也不支持他參選。

中央社／東京15日綜合外電報導

距日本執政黨自民黨總裁選舉公告日倒數兩天，擁有高民調 的自民黨前幹事長石破茂今天正式表態不參選，將支持行政改革擔當大臣河野太郎，「有志改革的勢力不該一分為二」。

自民黨總裁（黨主席）選舉預計本月17日公告、29日投開票 。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

目前已正式表態參選的人選，從宣布時間先後來看，第一位是自民黨前政務調查會長岸田文雄，第二位是獲前首相安倍晉三力挺的前總務大臣高市早苗，第三位就是呼聲最高的行政改革擔當大臣河野太郎。

前總務大臣野田聖子雖然有意參選，但在尋求20位國會議員推薦方面並不順利，加上石破已表明不參選，這場選戰很可能由3人競逐總裁寶座。

日本放送協會（NHK）報導，石破今天在所屬黨內派閥石破派召開的總會上表明，自己不參選這次的自民黨總裁選舉，支持已表態參選的河野。

石破過去一段時間一直評估是否5度參選自民黨總裁，但未獲石破派多數同志相挺；他本人也在13日接受河野欲團結全黨的籲請。

讀賣新聞報導，石破下午在記者會上對外說明時表示，「因為希望改變自民黨，也為了回應希望改變政治的國民想法，有志改革的勢力不該一分為二，所以我做出這樣的決定」。

談到河野，石破說，「我與河野在改革志向、政治理念、對國家的危機感及對國家國民的使命感，都有共同的想法」。