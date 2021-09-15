湯匙聲援越獄 1400巴勒斯坦囚將絕食

巴勒斯坦自治政府14日表示，自從發生越獄事件以來，近1400名被關押在以色列監獄中的巴勒斯坦人將發動絕食，抗議他們遭關押的條件。(美聯社)

以色列 北部戒備森嚴的吉爾波監獄 （Gilboa）發生當地最大規模的6人逃獄事件後，有巴勒斯坦 人高舉「湯匙」，在加薩聲援6名囚犯，慶祝他們勇敢的越獄行為；巴勒斯坦自治政府今日也表示，一周來近1400名被關押在以色列監獄中的巴勒斯坦人將發動絕食，抗議他們遭關押的條件。

央廣引述法新社報導，自從6名巴勒斯坦囚犯透過在水槽下挖掘的隧道，從以色列戒備森嚴的監獄戲劇性越獄以來，緊張局勢一直加劇，其中4名逃犯已被警方逮捕，另有2人還在逃。

巴勒斯坦囚犯協會指出，越獄事件後，數百名囚犯被轉移到其他監獄，並且在警衛展開的搜查行動中，沒收他們的個人物品。

巴勒斯坦自治組織負責囚犯事務的貝克告訴法新社：「監獄裡的情況非常糟糕，這就是囚犯們絕食的原因。」

貝克說，在以色列監獄裡關押的4000多名巴勒斯坦人中，有1380名囚犯將從17日開始絕食抗議行動，其他囚犯將於下周加入絕食。

另據聯合新聞網轉角國際報導，以色列-加薩自5月中旬歷經11天的交火後，雙方談成停火協議，如今再次因為越獄事件以及這6名囚犯的特殊背景，讓衝突再次升級。

賈吉拉電視台（Al-Jazeera，又譯半島電視台）報導，逃跑的6名逃獄的囚犯中，其中5名來自伊斯蘭聖戰組織，過去都有恐怖攻擊的前科，而另一位名為祖貝迪的囚犯則是法塔赫武裝組織的重要高階成員，曾參加巴勒斯坦大起義。他們因為被控對以色列發起恐怖攻擊，而被判終生監禁。

據囚犯權利組織Addameer統計，目前約有4650名巴勒斯坦人(包括女性和小孩)被關押在以色列監獄裡。當中，約520人是在沒有被審判的情況下被關押入獄。這些囚犯對以色列來說是犯人，但巴勒斯坦人卻將他們視為「抗議以色列非法占領」的英雄政治犯。這也是為何，過去一周不斷有巴勒斯坦人在加薩聲援6名越獄囚犯，高舉「湯匙」，慶祝他們勇敢的越獄行為。

此外，以色列當局今天證實，一起希臘墜機事故中的罹難者，是以色列前總理內唐亞胡涉案受審的證人，墜機原因迄今仍不明，希臘官員已展開調查。

以色列外交部已確認，罹難者是以色列夫妻海姆．吉隆（Haim Giron）及艾絲特，吉隆（Esther Giron）。內唐亞胡被控與一家電信公司協議，以提供對該公司有利的政策，換取正面報導，吉隆原定要為這些指控作證。